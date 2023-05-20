За словами місцевих мешканців, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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У Маріуполь завітала "бавовна"
Пропагандистські ЗМІ вже заволали, що у рано-вранці у Маріуполі буцімто спрацювала система ППО. За словами місцевих мешканців, пролунало кілька вибухів. Попередньо, постраждалих немає.
І, традиційно, загарбники вирішили звинуватити у "бавовні" Збройні Сили України.
Саме в такий спосіб Київ вирішив привітати мешканців Маріуполя з днем визволення від українських бойовиків,
– заговорили окупанти.
У Маріуполі чули вибухи / фото місцеві телеграм-канали
У Маріуполі заявили про нібито роботу ППО / фото місцеві телеграм-канали
Що відбувається у Маріуполі: останні новини
- Напередодні у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині знову цвіла "бавовна". Були повідомлення, що нібито "ППО збила усі цілі", однак в мерії населеного пункту констатували, що це не так.
- За попередньою інформацією, було влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.
- Днями у Маріуполі вантажівка злетіла з дороги на вулиці Архипа Куїнджі. Радник міського голови зауважив, що достеменно невідомо, що стало причиною дорожнього інциденту. Зазначається, що транспортний засіб буквально влетів у руїни.
- 13 травня вибух пролунав у будівлі в селі Республіка, що біля Маріуполя. Там періодично перебували окупанти. Туди вороги викликали орієнтовно 20 швидких. За попередніми даними, загинуло 50 російських загарбників.