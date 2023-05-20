За словами місцевих мешканців, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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У Маріуполь завітала "бавовна"

Пропагандистські ЗМІ вже заволали, що у рано-вранці у Маріуполі буцімто спрацювала система ППО. За словами місцевих мешканців, пролунало кілька вибухів. Попередньо, постраждалих немає.

І, традиційно, загарбники вирішили звинуватити у "бавовні" Збройні Сили України.

Саме в такий спосіб Київ вирішив привітати мешканців Маріуполя з днем визволення від українських бойовиків,

– заговорили окупанти.



У Маріуполі чули вибухи / фото місцеві телеграм-канали



У Маріуполі заявили про нібито роботу ППО / фото місцеві телеграм-канали

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