Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, такие учения не на шутку заставляют тревожиться ожидавших Путина крымчан и представителей оккупационных властей.

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Дым не защитит от ракеты

24 мая появились публикации, на которых видно сильное задымление в районе Крымского моста. Оккупанты перекрыли движение и начали запускать дым из специальной техники.

"Объясните мне, в чем смысл задымления нескольких пролетов моста? Разве это как-то может помешать ракете, летящей с помощью спутника и попадающей по координатам? Неужели они думают, что Крымский мост будут бомбить из дирижабля с помощью мешков с порохом?", – заявил Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен о задымлении на Крымском мосту: смотреть видео

Он подверг сомнению военную целесообразность задымления Крымского моста. Разве что русские кого прятали в дыму. В современной войне используют современные технологии: GPS, спутниковую связь, самонаведение. По меньшей мере, то, что будет лететь по Крымскому мосту, будет работать по координатам. Поэтому россиянам не помогут эти дымовые завесы.

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