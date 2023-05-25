Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, такие учения не на шутку заставляют тревожиться ожидавших Путина крымчан и представителей оккупационных властей.
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Дым не защитит от ракеты
24 мая появились публикации, на которых видно сильное задымление в районе Крымского моста. Оккупанты перекрыли движение и начали запускать дым из специальной техники.
"Объясните мне, в чем смысл задымления нескольких пролетов моста? Разве это как-то может помешать ракете, летящей с помощью спутника и попадающей по координатам? Неужели они думают, что Крымский мост будут бомбить из дирижабля с помощью мешков с порохом?", – заявил Тизенгаузен.
Борис Тизенгаузен о задымлении на Крымском мосту: смотреть видео
Он подверг сомнению военную целесообразность задымления Крымского моста. Разве что русские кого прятали в дыму. В современной войне используют современные технологии: GPS, спутниковую связь, самонаведение. По меньшей мере, то, что будет лететь по Крымскому мосту, будет работать по координатам. Поэтому россиянам не помогут эти дымовые завесы.
Крымский мост: последние события
- В среду, 24 мая, так называемый глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту проводят учения.
- В ГУР МО Украины сообщили, что Украина планирует оставить Крымский мост, как путь ухода для русских оккупантов.
- Накануне неизвестные морские беспилотники атаковали российский корабль-разведчик Иван Хурс. Российские СМИ уверяют, что атаку успешно отбили.
- 22 мая во временно оккупированном Севастополе раздавались громкие взрывы. По предварительной информации, стреляли над Севастопольской бухтой.