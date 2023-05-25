Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, такі навчання не на жарт змушують тривожитись кримчан, які чекали Путіна, і представників окупаційної влади.

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Дим не захистить від ракети

24 травня з’явились публікації, на яких видно сильне задимлення в районі Кримського мосту. Окупанти перекрили рух та почали запускати дим зі спеціальної техніки.

"Поясніть мені, у чому сенс задимлення кількох прольотів моста? Хіба це якось може завадити ракеті, яка летить з допомогою супутника і влучає по координатах? Невже вони думають, що Кримський міст будуть бомбити з дирижабля з допомогою мішків з порохом?", – зауважив Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен про задимлення на Кримському мосту: дивитись відео

Він поставив під сумнів військову доцільність задимлення Кримського моста. Хіба що росіяни когось ховали у диму. У сучасній війні використовують сучасні технології: GPS, супутниковий зв’язок, самонаведення. Щонайменше те, що буде летіти по Кримському мосту, працюватиме по координатах. Тому, росіянам не допоможуть ці димові завіси.

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