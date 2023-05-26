Разведка Великобритании проанализировала рост числа парамилитарных группировок в России, не входящих в ряды вооруженных сил страны. В ведомстве отметили, что рост количества парамилитарных группировок резко ускорился после вторжения России в Украину и приобрел особое значение в оккупированном Крыму.

Узнайте больше Массовое создание ЧВК в Крыму: в разведке объяснили поведение оккупантов

Аксенов обеспокоен, что Россия не может защитить Крым

Ставленик Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких таких местных подразделений, часто заявляющих о своей принадлежности к "говорящим традициям".

В Британии считают, что Аксенов, вероятно, "стремится отполировать свою патриотическую репутацию", вербуя бойцов. В то же время, он, вероятно, также обеспокоен неспособностью регулярной армии России защитить полуостров.

"Основное подразделение российского гарнизона, 22 армейский корпус, в настоящее время в основном дислоцировано за пределами полуострова и понесло значительные потери", – заявляют в британской разведке.

Что известно о ЧВК в оккупированном Крыму