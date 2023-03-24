Стало известно, что так называемый глава Крыма создал собственную частную военную компанию, которая, очевидно, связана с Пригожиным. Кстати, лидер вагнеровцев в последнее время все чаще жалуется на то, что ему Минобороны не дает боеприпасов, а сами наемники пачками гибнут на Бахмутском направлении.
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Какое отношение имеет Пригожин к этой ЧВК
Собственно, связь между предводителем вагнеровцев и "Конвоем" – прямая. Как отмечают журналисты, батальоном командует пригожинский куратор в Африке.
Вместе с тем важно, что в марте этого года сам Аксенов в эфире пропагандистского телевидения рассказывал о возникновении в Крыму профессионального военного подразделения.
Ребята, прошедшие все, что можно, у руководителей – несколько Орденов Мужества, начальник штаба – герой России,
– говорил он.
Аксенов и бойцы ЧВК "Конвой" / Фото с телеграм-канала главы оккупационной администрации Крыма
Лидер оккупантов в Крыму с бойцами ЧВК "Конвой" / Фотография из телеграм-канала Аксенова
На телеграм-канале самого ЧВК Аксенова – появившегося еще в ноябре прошлого года – можно увидеть фотографии и видео с передовой, "философские тексты" о якобы "православной России", "украинских сатанистах" и прочее.
У оккупантов проблемы: ЧВК им не помогут
- По состоянию на 24 марта 2023 года Вооруженные Силы ликвидировали около 169 тысяч захватчиков. Только за предыдущие сутки – более 1 000 путинских воинов и 4 танка.
- Особенно несладко наемникам и зекам "элитного" частного военного батальона "Вагнера", пытающихся безрезультатно взять Бахмут в Донецкой области. Важно, что этот участок фронта является самым горячим на всей линии столкновения.
- Собственно, как известно, сейчас ЧВК "Конвой" Аксенова на левобережье Херсонской области. Однако очевидно, что долго они там не будут. Вооруженные Силы сделают все, чтобы поскорее выгнать захватчиков.