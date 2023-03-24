Стало известно, что так называемый глава Крыма создал собственную частную военную компанию, которая, очевидно, связана с Пригожиным. Кстати, лидер вагнеровцев в последнее время все чаще жалуется на то, что ему Минобороны не дает боеприпасов, а сами наемники пачками гибнут на Бахмутском направлении.

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Какое отношение имеет Пригожин к этой ЧВК

Собственно, связь между предводителем вагнеровцев и "Конвоем" – прямая. Как отмечают журналисты, батальоном командует пригожинский куратор в Африке.

Вместе с тем важно, что в марте этого года сам Аксенов в эфире пропагандистского телевидения рассказывал о возникновении в Крыму профессионального военного подразделения.

Ребята, прошедшие все, что можно, у руководителей – несколько Орденов Мужества, начальник штаба – герой России,

– говорил он.



Аксенов и бойцы ЧВК "Конвой" / Фото с телеграм-канала главы оккупационной администрации Крыма



Лидер оккупантов в Крыму с бойцами ЧВК "Конвой" / Фотография из телеграм-канала Аксенова

На телеграм-канале самого ЧВК Аксенова – появившегося еще в ноябре прошлого года – можно увидеть фотографии и видео с передовой, "философские тексты" о якобы "православной России", "украинских сатанистах" и прочее.

Обратите внимание! СМИ пишут, что формально "Конвой" – это БАРС (боевой армейский резерв). Его члены заключают два контракта: один с "Конвоем", второй – с Министерством обороны. Нужно это для того, чтобы получить выплаты в случае ранения или смерти. Вероятно, обычный военный получает около 200 тысяч в месяц, представитель командования – 300 тысяч. Также прослужившим в подразделении год "обещают землю" в Крыму или Абхазии.

У оккупантов проблемы: ЧВК им не помогут