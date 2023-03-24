Стало відомо, що так званий "глава Криму" створив власну приватну військову компанію, що, очевидно, пов'язана з Пригожиним. До речі, лідер вагнерівців останнім часом все частіше скаржиться на те, що йому міноборони не дає боєприпасів, а самі найманці пачками гинуть на Бахмутському напрямку.
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Який стосунок має Пригожин до цієї ПВК
Власне, зв'язок між ватажком вагнерівців та "Конвоєм" – прямий. Як зазначають журналісти, батальйоном командує пригожинський куратор в Африці.
Разом з тим важливо, що у березні цього року сам Аксьонов в ефірі пропагандистського телебачення розповідав про появу в Криму професійного військового підрозділу.
Хлопці, які пройшли все, що можна, у керівників – кілька Орденів Мужності, начальник штабу – Герой Росії,
– казав він.
Аксьонов та бійці ПВК "Конвой" / Фото з телеграм-каналу глави окупаційної адміністрації Криму
Лідер окупантів в Криму з бійцями ПВК "Конвой" / Світлина з телеграм-каналу Аксьонова
На телеграм-каналі ПВК Аксьонова – що з'явився ще в листопада минулого року – можна побачити фотографії та відео з передової, "філософські тексти" про нібито "православну Росію", "українських сатаністів" та інше.
В окупантів проблеми: ПВК їм не допоможуть
- Станом на 24 березня 2023 року Збройні Сили ліквідували близько 169 тисяч загарбників. Лише за попередню добу – понад 1 000 путінських вояків та 4 танки.
- Особливо несолодко найманцям та зекам "елітного" приватного військового батальйону "Вагнера", що намагаються безрезультатно взяти Бахмут на Донеччині. Важливо, що ця ділянка фронту є найгарячішою на всій лінії зіткнення.
- Власне, як відомо, зараз ПВК "Конвой" Аксьонова на лівобережжі Херсонської області, однак очевидно, що довго вони там не будуть. Збройні Сили зроблять усе, аби якомога скоріше вигнати загарбників.