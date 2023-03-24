Стало відомо, що так званий "глава Криму" створив власну приватну військову компанію, що, очевидно, пов'язана з Пригожиним. До речі, лідер вагнерівців останнім часом все частіше скаржиться на те, що йому міноборони не дає боєприпасів, а самі найманці пачками гинуть на Бахмутському напрямку.

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Який стосунок має Пригожин до цієї ПВК

Власне, зв'язок між ватажком вагнерівців та "Конвоєм" – прямий. Як зазначають журналісти, батальйоном командує пригожинський куратор в Африці.

Разом з тим важливо, що у березні цього року сам Аксьонов в ефірі пропагандистського телебачення розповідав про появу в Криму професійного військового підрозділу.

Хлопці, які пройшли все, що можна, у керівників – кілька Орденів Мужності, начальник штабу – Герой Росії,

– казав він.



Аксьонов та бійці ПВК "Конвой" / Фото з телеграм-каналу глави окупаційної адміністрації Криму



Лідер окупантів в Криму з бійцями ПВК "Конвой" / Світлина з телеграм-каналу Аксьонова

На телеграм-каналі ПВК Аксьонова – що з'явився ще в листопада минулого року – можна побачити фотографії та відео з передової, "філософські тексти" про нібито "православну Росію", "українських сатаністів" та інше.

Зверніть увагу! ЗМІ пишуть, що формально "Конвой" – це БАРС (бойовий армійський резерв). Його члени укладають два контракти: один із "Конвоєм", другий – із міністерством оборони. Потрібно це для того, аби мати виплати у разі поранення чи смерті. Ймовірно, звичайний військовий отримує близько 200 тисяч на місяць, представник командування – 300 тисяч. Також тим, хто прослужить у підрозділі рік, "обіцяють землю" у Криму чи Абхазії.

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