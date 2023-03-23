Майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что сначала под Бахмутом "вагнеровцев" было по меньшей мере 45 тысяч, в том числе уголовников, некоторым даже не давали бронежилеты и каски. Сейчас их осталось не больше 7 тысяч. И теперь их главарь Пригожин заявляет, что они будут куда-то уходить и переформатироваться.

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Это нам на пользу

Он отметил, что пока неизвестно, какое у "вагнеровцев" моральное состояние.

Но с точки зрения военной единицы – 45 тысяч, даже плохо обученных – это большая сила. 7 тысяч – это тоже большая цифра. Но в сравнении с тем, что было, можно считать, что эта частная военная компания существует де-юре. А по факту физически она уже закончилась,

– считает майор ВСУ.

По его словам, Пригожин сейчас переключается на политические разборки, забывая о военном деле, и это нам только на пользу.

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Поедет туда, где будут платить деньги

Западные СМИ сообщили, что Пригожин выведет свою частную военную компанию из Украины и переедет с "вагнеровцами" в Африку, где они будут искать способ применить свои силы.

Военный эксперт объяснил, что частная военная компания чем-то похожа на охранную компанию. Она может заниматься не только военными делами, но и сопровождением грузов, осуществлять охранную деятельность. И она обычно не финансируется из госбюджета, а существует на частные деньги людей, которые могут ее нанять.

"По всей вероятности, Пригожин, поссорившись окончательно с Шойгу, Герасимовым и Путиным, поедет куда-то, где ему будут платить деньги, а его компания будет выполнять военно-полицейские и охранные функции", – подчеркнул Алексей Гетьман.

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