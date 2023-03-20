Российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский считает, что в России идет борьба за власть, Пригожин претендует занять место в Кремле. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его мнению, Пригожин мечтает о расправе над генералами и политиками.
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Огромные политические возможности контрнаступления
Оппозиционер уверен, что Украина должна приветствовать этот конфликт между генералами и преступниками-штурмовиками из ЧВК "Вагнер".
В России создаются частные военные компании не для войны с Украиной, а для последующей войны – мафиозной между разными кланами,
– заметил он.
По его словам, Пригожин приобретает политический вес, и это прекрасно понимают в военно-политическом руководстве Украины.
Недавно поменялась концепция обороны Бахмута. Готовили мир к тому, что город выполнил свои функции по перемалыванию российской живой силы, и теперь украинские войска должны отойти из Бахмута на другие оборонные позиции. Но затем в Ставке Главнокомандующего было принято решение продолжать оборонять город,
– напомнил он.
Пионтковский предположил, что решение связано с тем, что военно-политическое руководство Украины осознало огромные политические возможности контрнаступления в районе Бахмута.
"Украинские войска могут выкинуть армию Пригожина из Бахмута с большими потерями со стороны "вагнеровцев". Недаром он кричит о возможном поражении и обвиняет в этом предателей в армии. Более того – Пригожин готовит эту ситуацию", – подчеркнул он.
Андрей Пионтковский о последствиях для Пригожина поражения в Бахмуте: смотрите видео
Пригожина поддержат военкоры и пропагандисты
Публицист предположил, что Пригожин сейчас заинтересован в поражении в Бахмуте – это может спасти ему жизнь.
За лозунг "Предатели из Генштаба" Пригожина поддержат военкоры, пропагандисты, и он станет их лидером. И Путин будет вынужден воспользоваться этой волной, потому что для него это будет единственная возможность объяснить поражение, мол, "виновен не фюрер, а генералы",
– заметил оппозиционный политик.
По его мнению, эта волна, смоющая Генштаб, не пройдет мимо Путина в общественном сознании.
"Поэтому сценарий удара под Бахмутом может инициировать разрушительные политические процессы в российской власти", – уверен Андрей Пионтковский.
ЧВК "Вагнер" и его основатель Евгений Пригожин: последние новости
- Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, несмотря на конфликт с Минобороны, решил отправить письмо Сергею Шойгу с просьбой помочь. "Повар Путина" изрядно боится наступления ВСУ. Соответствующее письмо опубликовала пресс-служба Евгения Пригожина. Интересно, что в нем основатель "Вагнера" заявил о якобы контроле над 70% города Бахмут.
- Западные журналисты допустили, сколько российских зэков могли погибнуть на территории нашего государства за последние месяцы. Стоит отметить, что они попадали в частности под Бахмут, вступая в ряды ЧВК "Вагнер". Как констатировали журналисты, только с начала марта погибли более 400 заключенных. Судя по некрологам, большинство из них были участниками битв за Бахмут. Всего установлены имена 2092 заключенных российских колоний, погибших во время боевых действий на территории Украины.
- Болгарский журналист Христо Грозев отметил, что Пригожин хочет получить реальные властные полномочия, как минимум – начальника штаба. Но такой власти ему никто не предоставит. Одна из причин – российская бизнес-элита такого не допустит. Они понимают, что это предел, после которого Россия превращается в Северную Корею и их качество жизни упадет до нуля.