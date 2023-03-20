Російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що в Росії триває боротьба за владу, Пригожин претендує зайняти місце у Кремлі. Про це він розповів 24 Каналу. На його думку, Пригожин мріє про розправу над генералами та політиками.
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Величезні політичні можливості контрнаступу
Опозиціонер впевнений, що Україна має вітати цей конфлікт між генералами та злочинцями-штурмовиками з ПВК "Вагнер".
В Росії створюються приватні військові компанії не для війни з Україною, а для наступної війни – мафіозної між різними кланами,
– зауважив він.
За його словами, Пригожин набуває політичної ваги, і це прекрасно розуміють в військово-політичному керівництві України.
Нещодавно змінилась концепція оборони Бахмута. Готували світ до того, що місто виконало свої функції по перемелюванню російської живої сили, і тепер українські війська мають відійти з Бахмуту на інші обороні позиції. Але потім у Ставці Головнокомандувача було ухвалено рішення продовжувати обороняти місто,
– нагадав він.
Піонтковський припустив, що таке рішення пов'язане з тим, що військово-політичне керівництво України усвідомило величезні політичні можливості контрнаступу в районі Бахмута.
"Українські війська можуть викинути армію Пригожина з Бахмута з великими втратами з боку "вагнерівців". Недарма він кричить про можливу поразку і звинувачує в цьому зрадників в армії. Більш того – Пригожин готує цю ситуацію", – підкреслив він.
Андрій Піонтковський про наслідки для Пригожина поразки у Бахмуті: дивіться відео
Пригожина підтримають воєнкори та пропагандисти
Публіцист припустив, що Пригожин зараз зацікавлений в поразці у Бахмуті – це може врятувати йому життя.
За гасло "Зрадники з Генштабу" Пригожина підтримають воєнкори, пропагандисти, і він стане їхнім лідером. І Путін буде змушений скористатися цією хвилею, тому що для нього це буде єдина можливість пояснити поразку, мовляв, "винен не фюрер, а генерали",
– зауважив опозиційний політик.
На його думку, ця хвиля, що змиє Генштаб, не пройде повз Путіна у суспільній свідомості.
"Тому сценарій удару під Бахмутом може ініціювання руйнівні політичні процеси у російській владі", – впевнений Андрій Піонтковський.
ПВК "Вагнер" та його засновник Євгеній Пригожин: останні новини
- Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин попри конфлікт з Міноборони, вирішив надіслати листа Сєргєю Шойгу з проханням допомогти. "Кухар Путіна" неабияк боїться наступу ЗСУ. Відповідний лист опублікувала пресслужба Євгенія Пригожина. Цікаво, що в ньому засновник "Вагнера" заявив про нібито контроль над 70% міста Бахмут.
- Західні журналісти припустили, скільки російських зеків могли загинути на території нашої держави за останні місяці. Варто зазначити, що вони потрапляли, зокрема, під Бахмут, вступаючи у лави ПВК "Вагнер". Як констатували журналісти, лише з початку березня загинуло понад 400 ув'язнених. Судячи з некрологів, більшість із них були учасниками битв за Бахмут. Усього встановлено імена 2 092 ув'язнених російських колоній, які загинули під час бойових дій на території України.
- Болгарський журналіст Христо Грозев зауважив, що Пригожин хоче отримати реальні владні повноваження, як мінімум – начальника штабу. Але такої влади йому ніхто не надасть. Одна з причин – російська бізнес-еліта такого не допустить. Вони розуміють, це межа, після якої Росія перетворюється на Північну Корею і їх якість життя впаде до нуля.