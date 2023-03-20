Російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що в Росії триває боротьба за владу, Пригожин претендує зайняти місце у Кремлі. Про це він розповів 24 Каналу. На його думку, Пригожин мріє про розправу над генералами та політиками.

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Величезні політичні можливості контрнаступу

Опозиціонер впевнений, що Україна має вітати цей конфлікт між генералами та злочинцями-штурмовиками з ПВК "Вагнер".

В Росії створюються приватні військові компанії не для війни з Україною, а для наступної війни – мафіозної між різними кланами,

– зауважив він.

За його словами, Пригожин набуває політичної ваги, і це прекрасно розуміють в військово-політичному керівництві України.

Нещодавно змінилась концепція оборони Бахмута. Готували світ до того, що місто виконало свої функції по перемелюванню російської живої сили, і тепер українські війська мають відійти з Бахмуту на інші обороні позиції. Але потім у Ставці Головнокомандувача було ухвалено рішення продовжувати обороняти місто,

– нагадав він.

Піонтковський припустив, що таке рішення пов'язане з тим, що військово-політичне керівництво України усвідомило величезні політичні можливості контрнаступу в районі Бахмута.

"Українські війська можуть викинути армію Пригожина з Бахмута з великими втратами з боку "вагнерівців". Недарма він кричить про можливу поразку і звинувачує в цьому зрадників в армії. Більш того – Пригожин готує цю ситуацію", – підкреслив він.

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Пригожина підтримають воєнкори та пропагандисти

Публіцист припустив, що Пригожин зараз зацікавлений в поразці у Бахмуті – це може врятувати йому життя.

За гасло "Зрадники з Генштабу" Пригожина підтримають воєнкори, пропагандисти, і він стане їхнім лідером. І Путін буде змушений скористатися цією хвилею, тому що для нього це буде єдина можливість пояснити поразку, мовляв, "винен не фюрер, а генерали",

– зауважив опозиційний політик.

На його думку, ця хвиля, що змиє Генштаб, не пройде повз Путіна у суспільній свідомості.

"Тому сценарій удару під Бахмутом може ініціювання руйнівні політичні процеси у російській владі", – впевнений Андрій Піонтковський.

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