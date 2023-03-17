Спочатку основні сили військових будуть спрямовані на звільнення півдня України. Про це 24 Каналу повідомив російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський.
Дивіться також Хитрість Путіна: Світан розповів, як Росія збирає сили для нового наступу
"Основний сюжет – це звільнення ЗСУ Мелітополя, Бердянська, вихід до узбережжя, перетворення Криму та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей на величезний котел російської армії", – підкреслив Піонтковський.
Він переконаний, що ці дії обговорювалися українськими та американськими військовими керівниками в січні – лютому в штабі американської сухопутної армії.
Україна почала отримувати авіацію
Під цей основний план контрнаступу України передається все озброєння, переконаний Піонтковський. В питанні контрнаступу дуже важливою є фронтова авіація.
Нагадаємо, що 16 березня Польща ухвалила рішення передати Україні 4 винищувачі МІГ-29, натомість Словаччина відправить 13 одиниць Міг-29.
Як мені відомо, ці МіГи готувалися кілька місяців, з додатковим оснащенням, що дає можливість нести західні крилаті ракети повітряного базування. Це дуже серйозна зброя,
– наголосив опозиціонер.
Україна готує контрнаступ
- Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась сказав, що Україна обов'язково переможе Росію у війні. Але все настане не так швидко, як багато хто може сподіватися. Карась припускає, що Україна звільнить майже всі території до квітня 2024 року.
- Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що все йде за планом України. Збройні Сили України готуються до контрнаступу.
- Раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Україні необхідно виграти час для весняного контрнаступу, який вже не за горами.