Про це на стрімі 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Карась. За його словами, основна мета України – розпад Росії. Це станеться після воєнної поразки окупантів.

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Коли Україна переможе у війні

Як наголосив Карась, українці мають бути готові воювати і 1 рік, і 2 роки, і десять. Війна з Росією в тій чи іншій формі триває вже 300 років. Тому з десяток років – не такий великий термін. І не варто забувати, що в усіх нас є важливе історичне завдання – розвалити Росію. Заради цього доведеться сильно попрацювати.

Утім, воєнна поразка Росії наступить значно швидше. Карась припускає, що Україна звільнить майже всі території вже до квітня 2024 року. І це не так і довго – один рік та один місяць. Звісно, це може статися і швидше, якщо Росія зсередини розсиплеться.

Дивіться розмову з Євгеном Карасем на ютубі 24 Каналу

Воєнна поразка Росії, мабуть, буде в квітні 2024 року. І це насправді не так довго. Ще хороша динаміка. 300 років війни, а за 2 роки ми сильно просунемося до перемоги. Росія може і зсередини розсипатися. Тому може бути і раніше, а може і ні. Можливі різні гібридні комбіновані сценарії, коли воєнна перемога досягнута, а Росія ще не розвалилася,

– зазначив Карась.

На його думку, до цього періоду Україна точно звільнить Крим. З Донбасом може бути своя специфічна історія. Адже там зараз величезна кількість колаборантів та різних бандформувань, з якими ще потрібно буде якось все вирішувати. Багато хто з місцевих злочинців точно реінтегрується. Але станеться це у тюрмі.

Україна крокує до перемоги