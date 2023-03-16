Про це 24 Каналу розповів колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Йому не подобається, що в багатьох іноземних ЗМІ часто з'являються деталі щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ, які не відповідають дійсності.

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Писали, що будемо вести наступ на Кремінському напрямку з певними механізованими бригадами, "Бредлі", ракетами і так далі. Це ж дає можливість ворогу підготуватися. Нехай наступ буде там і тоді, коли це чітко спланує Генштаб та військове командування. Ми ж будемо і надалі допомагати Силам оборони, як це робили цілий рік,

– зазначив Гайдай.

Росіяни суттєво збільшили обстріли позицій, але "бавовни" теж стає більше

Як повідомив Гайдай, ситуація поблизу Кремінної та інших населених пунктів складна, але контрольована. Росіяни роблять постійні хвилі наступу, але отримують спалену техніку та втрати серед особового складу.

Тому загарбники суттєво збільшили обстріли позицій з важкої артилерії. Однак є багато хороших новин про "бавовну" на території окупованої Луганщини. До прикладу, в Кадіївці та біля Сватового. Це полегшує ситуацію.

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Дехто каже про артилерійський голод. Ні, снарядів у них достатньо. Але такі перебої з логістикою допомагають Силам оборони,

– наголосив Гайдай.

Зараз окупанти не мають успіху ні біля Білогорівки, ні біля Кремінної. ЗСУ продовжують знищувати росіян.

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