Так, весняні дощі триватимуть ще близько місяця – до середини квітня. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
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На якому етапі підготовка до контрнаступу
Відтак, до середини квітня українські захисники готуватимуться до контрнаступальних дій та виконувати певні завдання. До того ж Україна збільшуватиме кількість техніки та боєприпасів, які передаватимуть нам західні партнери, а також готувати резерви.
Жодний контрнаступ точно не буде проводитися без резервів. Це не має сенсу, оскільки саме резерви необхідні для того, щоб утримувати фланг і йти в прорив на певних напрямках,
– сказав полковник запасу ЗСУ.
Відповідна підготовка займе близько місяця часу, а вже з середини квітня знадобиться ще кілька тижнів – до 9 травня, щоб подивитися на дії росіян. Адже ця дата є сакральною для російського диктатора Владіміра Путіна.
Світан припустив, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ: дивіться відео
Коли розпочнеться
Військовий експерт зауважив, що для будь-якої армії є "золотий місяць", а далі їхні дії йдуть на спад. Окупанти зараз докладають чималих зусиль, щоб наступати й це триватиме, найімовірніше, ще кілька тижнів – до кінця березня – початку квітня. Водночас Путін може змусити загарбників здійснити певні дії до 9 травня.
З середини квітня й 9 травня може розпочатися наший контрнаступ – "золотий місяць",
– припустив Світан.
На його думку, контрнаступальні дії ЗСУ є можливими на одному, двох або навіть трьох напрямках. Це залежатиме від задуму нашого командування.
Майбутній контрнаступ ЗСУ: що відомо
- Радник очільника Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що активні наступальні дії ворога триватимуть упродовж двох місяців. Вони будуть зосереджені на Бахмутському, Вугледарському, Лиманському та Соледарському напрямках. Водночас контрнаступ ЗСУ розпочнеться приблизно через 2 місяці.
- Окрім того, Подоляк підкреслив, що ключові події у війні мають відбутися вже у 2023 році. Однак війна має бути несподіваною для ворога, тому сьогодні важливо менше говорити про майбутній контрнаступ ЗСУ, щоб мінімізувати ризики.
- Україна не приховує, що готується до контрнаступу, щоб звільняти свої території від російських загарбників. На думку військового експерта Романа Світана, це може спонукати окупантів швидше тікати з нашої землі.