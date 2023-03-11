Так, коли ворог постійно чує як впевнено Україна говорить про майбутній контрнаступ, то на нього створюється прямий психологічний тиск щодо неминучості таких дій. Таку думку 24 Каналу висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик інструктор Роман Світан.

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Як на росіян впливають розмови про контрнаступ ЗСУ

Військовий експерт пояснив, якщо "показувати на пальцях" та розповідати з точки зору логіки про неминучість перемоги України та розгрому окупаційного війська, то в них повірить не лише українці, а й окупанти.

Щойно ми почнемо рухатися, ворог втікатиме. Схожа картина була на правому березі Херсонської області. Тоді буквально усі аналітики говорили про те, що для російських військ є неможливим утримати правий берег Херсонщини,

– сказав полковник ЗСУ.

За його словами, є непохитні закони розвитку військових дій, які не допускали утримання росіянами правобережжя Херсонщини. Вони пішли звідти з об'єктивних причин, але кожен російський військовий зрозумів, що утримання цих територій для них було неможливим.

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Окупантам не вдасться втримати сухопутний коридор до Криму

Наразі ж ми можемо говорити про те, що Росії не вдасться утримати сухопутний коридор до окупованого Криму. З огляду на логіку ведення військових дій та певні оборонні заходи – це просто неможливо.

Щойно буде сприятлива погода і готовність українських військ, зокрема підійде все необхідне озброєння від партнерів, почнеться рух в бік узбережжя Азовського моря.

Росіяни затиснуті на 300 кілометрів фронту до Азовського узбережжя. Їм залишається лише бігти звідти й вони це чудово розуміють,

– повідомив військовий експерт.

На його думку, немає нічого поганого в тому, щоб говорити про майбутній контрнаступ ЗСУ. Навпаки – чим більше ворог чутиме про нього, тим швидше буде звідти тікати.

Подоляк іншої думки

Водночас радник очільника Офісу Президента України Михайло Подоляк дотримується іншої думки. Він наголосив, що війна має бути несподіваною для ворога, тому сьогодні важливо менше говорити про майбутній контрнаступ ЗСУ, щоб мінімізувати ризики.

Так, контрнаступ українських захисників обов'язково буде, але як він проходитиме і на яких напрямках має стати сюрпризом для російських окупантів. Однак Подоляк запевнив, що ключові події у війні Росії проти України відбудуться вже у 2023 році.

"Все що треба, ключові події – відбудуться у 2023 році. Мені здається, що остаточно це буде літо – осінь", – припустив радник очільника ОПУ.