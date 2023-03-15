Секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону взявся спростовувати інформацію, яку подали журналісти The Washington Post, передає 24 Канал. Зауважимо, що у виданні засумнівалися у тому, що ЗСУ зможуть йти у контрнаступ.

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Стаття не відповідає дійсності

У матеріалі журналістів ідеться про те, що українське військо втратило кваліфікованих бійців. Відтак у виданні закралися сумніви, що Київ зможе організувати ефективний контрнаступ. Данілов наголосив, що робити передрук цього матеріалу не варто. Адже інформація в ньому, підкреслив секретар РНБО, "не відповідає дійсності від слова зовсім".

Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде біда, що ми не матимемо можливості тримати оборону. Вони нас заздалегідь записували до табору переможених,

– зауважив Данилов.

Він підкреслив, що факти, які наведені у статті, не відповідають дійсності. Попри це, Данілов зауважив, що ситуація на фронті складна. Секретар РНБО наголосив на тому, що Україна вже упродовж року воює "проти великої за розміром, але не за розумом країни".

Ми знали, що нам буде складно. Ми дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію шляхом надання інформації, яка не відповідає дійсності – не зовсім приємна річ,

– підкреслив Данілов.

Матеріал тиражують російські ЗМІ

Він звернув увагу на те, що у матеріалі журналісти використовують певні дані, надані "якимись джерелами". Прізвищ, ясна річ, ніхто не вказував. Це, за словами секретаря РНБО, більше схоже на гру, мета якої – нав'язати Україні вигідні для Росії сценарії. Мовиться про"мирне врегулювання", яке передбачає розділення нашої держави за так званим корейським сценарієм.

Ще один аргумент не на користь цієї публікації у виданні, активність з боку російських ЗМІ. Вони охоче підхопили матеріал і передруковують його у себе.

Пригадаймо попередню заяву Данілова. Секретар РНБО зауважив, що Росії знадобляться десятиліття, щоб відновити свій військовий потенціал. Воно й не дивно, адже ворог зазнав колосальних втрат у війні проти України.

Станом на ранок 14 березня російські загарбники не дорахувалися 160 540 своїх вояк. На брухт перетворили тисячі одиниць техніки. Зокрема, понад 300 літаків і майже 300 гелікоптерів.