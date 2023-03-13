Заходу слід переосмислити та перебудувати цю систему стримування і протидії автократичним режимам. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

До речі Росія вичерпує запаси озброєння, які накопичувала десятиліттями, – Данілов

Час для цього переосмислення, за словами Данілова, дає Заходу спротив України.

Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу,

– наголосив чиновник.

Раніше Данілов розповідав, що Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Москва накопичувала ракети та військову техніку десятиліттями. Корупційна економіка не може забезпечити фронт, тому й Росія шукає зовнішньої допомоги.

Зверніть увагу! Данілов наголошував, що вихід на кордони 1991 року буде лише початком. До цього часу на Заході вже мають підготуватись, що Росія повинна розпастись.

Втрати Росії