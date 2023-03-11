Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що розрахунки Росії передбачали бліцкриг. Натомість країна-терористка отримала бліцутилізацію.

Зверніть увагу Я рукою по землі провів, а там чиєсь лице стирчить, – окупант жаліється на величезні втрати

Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги,

– заявив Данілов.

Росія зазнає колосальних втрат