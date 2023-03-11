Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 158 000 своїх вояк. Проте варто нагадати, що ця кількість є неточною, адже підрахунок ускладнюють інтенсивні бої.

Цікаво Окупанти втратили майже весь склад, що намагався атакувати Авдіївку та Мар’їнку

Втрати росіян у техніці

танків – 3 458;

бойових броньованих машин – 6 762;

артилерійських систем – 2 483;

РСЗВ – 493;

засобів ППО – 257;

літаків – 304;

гелікоптерів – 289;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 108;

крилатих ракет – 907;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 344;

спеціальної техніки – 242.



Втрати ворога станом на 11 березня / Інфографіка Генштабу

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Що відбувається на фронті

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що за минулу добу противник завдав 29 авіаційних та 4 ракетних удари по Донецькій області. Крім того, окупанти здійснили 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок атак росіян є поранені мирні громадяни, пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Окупанти зазнають невдач на фронті, тому виміщають свою агресію на цивільних.

Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України,

– зазначили у Генштабі.

Росіяни й далі намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Для цього вони зосередили свої основні зусилля на веденні наступальних дій на таких 5 напрямках:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар’їнському;

Шахтарському.

Лише за добу українські воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань наразі немає.

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по позиціях окупантів, а також удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. ЗСУ збили ворожий безпілотник "Орлан-10".

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 ППО та склад боєприпасів ворога.