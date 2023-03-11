В общей сложности с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 158 000 своих воинов. Однако стоит напомнить, что это количество неточно, ведь подсчет усложняют интенсивные бои.

Интересно Оккупанты потеряли почти весь состав, пытавшийся атаковать Авдеевку и Марьинку

Потери россиян в технике

танков – 3 458;

боевых бронированных машин – 6 762;

артиллерийских систем – 2 483;

РСЗО – 493;

средств ПВО – 257;

самолетов – 304;

вертолетов – 289;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 108;

крылатых ракет – 907;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 344;

специальной техники – 242.



Потери врага на 11 марта / Инфографика Генштаба

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Что происходит на фронте

В Генштабе ВСУ сообщают, что за предыдущие сутки противник нанес 29 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области. Кроме того, оккупанты совершили 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате атак россиян ранены мирные граждане, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Оккупанты терпят неудачи на фронте, поэтому вымещают свою агрессию на гражданских.

Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины,

– отметили в Генштабе.

Россияне продолжают пытаться выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей. Для этого они сосредоточили свои основные усилия на ведении наступательных действий на следующих 5 направлениях:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском;

Шахтерском.

Только за сутки украинские воины отразили более 100 атак противника на указанных направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок пока нет.

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по позициям оккупантов, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. ВСУ сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 ПВО и боеприпасов врага.