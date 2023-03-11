Про це стало відомо з чергового перехоплення ГУР МО. Під час телефонної розмови окупант розповів про шалені втрати свого підрозділу.

До теми Жива сила для росіян дешевше, – лейтенант Нацгвардії про так званий снарядний голод окупантів

Тіла побратимів лежать просто під ногами

Загарбник каже, що справи у нього, як завжди, кепські. Водій його підрозділу отримав поранення, як наслідок – залишився без ноги.

Ще 7 його побратимів стали "трьохсотими". Окупант розповідає, що бачив "гори трупів", які постійно зростають. Крім того, від позицій загарбників залишились самі лише вирви.

Я вчора рукою ляп-ляп, а там чиєсь є**ло з-під землі стирчить,

– ділиться враженнями окупант.

Російська армія зазнає величезних втрат: дивіться відео

Також він розповів про зневажливе ставлення до мобілізованих, яких відправляють на зміну загиблим як "гарматне м'ясо".

"Там же ніхто із цими резервістами не розмовляє. Я вчора сидів, переговорив. Вони кажуть, кожного дня шестеро людей заходять ротацією", – зазначив російський загарбник.

Моральний дух ворог майже знищений