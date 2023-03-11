Об этом стало известно из очередного перехвата ГУР МО. Во время телефонного разговора оккупант рассказал о безумных потерях своего подразделения.

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Тела собратьев лежат прямо под ногами

Захватчик говорит, что дела у него, как всегда, плохи. Водитель его подразделения получил ранение, как следствие – остался без ноги.

Еще 7 его собратьев стали "трехсотыми". Оккупант рассказывает, что видел постоянно растущие "горы трупов". Кроме того, от позиций захватчиков остались одни воронки.

Я вчера рукой ляп-ляп, а там чье-то е**ло из-под земли торчит,

– делится впечатлениями оккупант.

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Также он рассказал о пренебрежительном отношении к мобилизованным, которых отправляют на смену погибшим как "пушечное мясо".

"Там же никто с этими резервистами не разговаривает. Я вчера сидел, переговорил. Они говорят, каждый день шесть человек заходят ротацией", – отметил российский захватчик.

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