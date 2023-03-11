Об этом стало известно из очередного перехвата ГУР МО. Во время телефонного разговора оккупант рассказал о безумных потерях своего подразделения.
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Тела собратьев лежат прямо под ногами
Захватчик говорит, что дела у него, как всегда, плохи. Водитель его подразделения получил ранение, как следствие – остался без ноги.
Еще 7 его собратьев стали "трехсотыми". Оккупант рассказывает, что видел постоянно растущие "горы трупов". Кроме того, от позиций захватчиков остались одни воронки.
Я вчера рукой ляп-ляп, а там чье-то е**ло из-под земли торчит,
– делится впечатлениями оккупант.
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Также он рассказал о пренебрежительном отношении к мобилизованным, которых отправляют на смену погибшим как "пушечное мясо".
"Там же никто с этими резервистами не разговаривает. Я вчера сидел, переговорил. Они говорят, каждый день шесть человек заходят ротацией", – отметил российский захватчик.
Моральный дух враг почти уничтожен
- Во время очередного перехвата ГУР русский солдат рассказал своему другу, что с момента приезда на позиции его подразделение потеряло одного солдата. Говорит, что в Украине ничего хорошего нет.
- Российский оккупант по эвакуационной группе жалуется на моральную и физическую истощенность от боевых действий и большие боевые потери подразделения на Бахмутском направлении.
- Оккупационное войско имеет серьезные проблемы в районе Угледара Донецкой области. Да, недавно туда отправили российский "казачий отряд", но после первых столкновений у него значительно ухудшилась ситуация.