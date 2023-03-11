Об этом стало известно из очередного перехвата ГУР МО. Во время телефонного разговора подвыпивший друг оккупанта рассказал об алкоголизме мобилизованных.

Кстати говоря Оккупант жалуется, что ему надоело вытаскивать тела убитых товарищей у Бахмута

Как ВСУ прореживают ряды окупантов

Российский солдат рассказывает своему пьяному другу о реалиях жизни на войне в Украине. Говорит, что с момента приезда на позиции его подразделение потеряло одного солдата.

Здесь ничего хорошего. Несколько дней назад 15 ребят привезли, в подвал заселили, танчик й**нул – 7 "трёхсотых", 8 "двухсотых",

– говорит оккупант.

Российские мобилизованные "не просыхают": смотрите видео

Мобилизированного россиянина "в мясо" отвезли домой

Собеседник кафиров рассказывает, что его знакомого мобилизовали. В его части служил парень, которого пытались привести в сознание от алкогольного опьянения.

"Ему уже и капельницу ставили, и сажали "на губу", и что ему только не делали", – рассказывает пьяный друг захватчика.

Однако все это было бесполезно, поэтому "залитого" мобилизованного просто отправили домой. Интересно, что кафир, услышав эту историю, сказал, что пьяному солдату очень повезло.

Поэтому, вероятно, захватчики подражают поведению этого мобилизованного и их всех отправят домой: либо в автозаках, либо в пакетах.

Актуальные потери противника

За минувшие сутки оккупанты пополнили статистику Генштаба на 1010 человек. В общей сложности с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 158 000 своих воинов. Однако стоит напомнить, что это количество неточно, ведь подсчет усложняют интенсивные бои.

Потери россиян в технике: