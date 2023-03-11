Секретарь СНБО Алексей Данилов заметил, что расчеты России предусматривали блицкриг. Взамен страна-террорист получила блицутилизацию.
Обратите внимание Я рукой по земле провел, а там чье-то лицо торчит, – оккупант жалуется на огромные потери
Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Ракеты, военная техника накапливалась десятилетиями. Коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической России – вопрос первоочередной важности,
– заявил Данилов.
Россия несет колоссальные потери
- Страна-террорист несет колоссальные потери. Генштаб ВСУ 11 марта сообщил, что отправить на концерт к Кобзону удалось уже 158 000 оккупантов. За прошедшие сутки украинские защитники продемонстрировали фантастический результат – "пакетизировать" удалось более 1 000 захватчиков.
- Наибольшие потери враг терпит на Лиманско-Купянском отрезке фронта. В ВСУ рассказали, что это из-за увеличения привлечения бронетехники. Украинские герои оперативно уничтожают ее.
- В частности, за сутки удалось уничтожить 4 танка и еще 4 – подбить. В частности, минуснуть удалось один из новейших российских танков – Т-80.
- Перехваченные разговоры врага свидетельствуют, что оккупанты – в панике.