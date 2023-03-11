Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона прокомментировал эту информацию. К слову, за сутки враг потерял также много бронетехники.

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Чем обусловлены такие безумные потери врага

Череватый рассказал, что на Лиманско-Купянском отрезке фронта враг стал больше привлекать бронетехнику.

Ну и соответственно наши защитники на этом направлении начали ее больше уничтожать. Так было все последние недели и эти сутки не стали исключением,

– заявил спикер.

Он добавил, что на Лиманском и Купянском направлениях за сутки Силы обороны уничтожили 4 танка и еще 4 – подбили.

Среди "демилитаризованной" техники был один из новейших российских танков Т-80 и три Т-72 (базовые танки российской армии). Кроме того, наши защитники уничтожили две новейшие российские БМП-3.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Военный рассказал, что вся неделя на Востоке была насыщена активными боевыми действиями.

За последние сутки враг обстрелял Бахмутское направление 157 раз разными видами артиллерий и РСЗО. Также в течение суток произошло 53 боестолкновения.

Что касается самого Бахмута, то оккупанты обстреляли город 16 раз. Еще 23 боестолкновения произошли непосредственно в самом городе.

Следовательно, в ходе боев Силы обороны ликвидировали 221 оккупанта, еще 314 ранили.

Актуальные потери врага на 11 марта

За минувшие сутки оккупанты пополнили статистику Генштаба на 1010 человек. В общей сложности с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 158 000 своих воинов. Однако стоит напомнить, что это количество неточно, ведь подсчет усложняют интенсивные бои.

Потери россиян в технике: