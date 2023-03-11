Наши Силы обороны делают все возможное, чтобы противодействовать врагу. 24 Канал анализирует карту боевых действий по состоянию на 11 марта.

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Где враг наступает

По данным Генштаба, Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. За прошедшие сутки противник нанес 29 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области.

Также оккупанты произвели 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этого ранены мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Оккупанты не оставляют попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки наши воины отразили более 100 атак противника на указанных направлениях.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

Какая ситуация на других направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Лиманском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Невское, Кременная, Белогоровка, Спорное и Федоровка.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия – наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Железнянское, Парасковиевка, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка и Ивановское.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг вел оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов, среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Каиры, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Ингулец, Молодежное, Инженерное и Херсон.

Наши защитники уничтожают оккупантов

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Кроме того, наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

5 районов сосредоточения личного состава противника,

1 средство противовоздушной обороны,

склад боеприпасов противника.

Стоит добавить, что за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 1 010 российских оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 158 000 своих воинов.