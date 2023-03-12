Основные боевые действия продолжаются вокруг Бахмута, который Россия уже несколько месяцев пытается захватить. Как сейчас выглядит карта боевых действий анализировал 24 Канал.

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Силы обороны отразили 92 атаки

С утра 12 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что основной целью противника остаются попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Для этого враг сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий на:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском,

Шахтерском направлениях.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отразили 92 атаки противника на указанных направлениях.

Карта боевых действий в Украине

Какая ситуация на направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления.

Также, в течение предыдущих суток, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения

В частности, Двуречной, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области; Новоселовского, Невского, Кузьминого, Белогоровки и Стельмаховки в Луганской области, а также Дибровы, Раздолевки, Спорного и Ягодного Донецкой области.

Россияне пытались прорвать оборону украинских военных на Купянском направлении: карта

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. Вблизи линии столкновения враг обстрелял Васюковку, Зализнянское, Дубово-Василевку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Константиновку, Белую Гору, Миньковку, Орехово-Василевку, Александро-Шультино, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области. В общем, от обстрелов оккупантов пострадало 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Россияне штурмуют Бахмут: карта боевых действий

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой. Безуспешно.

Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Александрополь, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

Карта боев на Авдеевском направлении

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим производил интенсивные обстрелы, в результате чего пострадали почти 40 населенных пунктов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка оставалась стабильной. Россия продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Беларуси, однако без явного формирования наступательных группировок.



В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.



Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 8 населенных пунктов, а именно: Красная Заря, Красное, Огурцово, Колодезное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области.

Силы обороны отработали по захватчикам

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и 2 места развертывания станций РЭБ противника.