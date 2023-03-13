Как выглядит карта боевых действий анализировал 24 Канал. В Генштабе ВСУ утром 13 марта сообщают, что целью России в дальнейшем остается оккупация Украины.

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Россия ведет наступление на 5 направлениях

Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных направлениях.

Карта боевых действий в Украине

За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов с РСЗО.

Какая ситуация на направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменное.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Северск и Спорное Донецкой области.

Россияне вели наступление в районе Двуречной: карта

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Также наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка и Ивановское.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

Карта боевых действий в районе Бахмута

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа.

Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Острое, Победа, Угледар, Времовка и Нескучное Донецкой области.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка в Херсонской и Тамарино и Очаков в Николаевской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено.



Продолжаются работы по инженерному оборудованию вражеских позиций в приграничных районах Белгородской области. В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Волфино Сумской области и Стрелечья, Малые Проходы, Красное, Большой Бурлук и Бологовка Харьковской области.

Силы обороны ударили по оккупантам