Від твердження "Росія не може програти" світ перейшов до питання, а згодом до переконання – "вона програє". Такі думки висловлює секретар РНБО Олексій Данілов.

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Після цього з'являється ланцюжок інших питань: як саме і як скоро. Тоді виникає набір сценаріїв, аналіз яких дозволяє сформувати чергову проблему: що буде після поразки Кремля?

Данілов міркує, що пошук відповідей призводить до дискусій, що змінюють оцінки та судження, які здавалися сталими і незмінними. Він зауважує, цей процес можна спостерігати на прикладі топових світових політиків, які бачать Путіна тільки як підсудного на лаві міжнародного трибуналу.

Як Захід сприйме поразку Росії

Секреатр РНБО зазначає, спочатку Захід прийме ситуацію, що Росія вже програла. Далі він опиниться на роздоріжжі подальшого руху між конформізмом і принципами.

Шлях конформізму – це формула: Україна має виграти, але Росія не має програти. Шлях принципів – Росія має понести нищівну й остаточну поразку, щоб … ніколи знову,

– пояснив Данілов.

Відтак чиновник наголосив, що наше спільне завдання – переконувати партнерів у необхідності останнього варіанта. Коли Україна отримає зброю, сили оборони зроблять все інше.