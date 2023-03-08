От утверждения "Россия не может проиграть" мир перешел к вопросу, а затем к убеждению – "она проиграет". Такие мысли высказывает секретарь СНБО Алексей Данилов.

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После этого появляется цепочка других вопросов: как именно и как скоро. Тогда возникает набор сценариев, анализ которых позволяет сформировать очередную проблему: что будет после поражения Кремля?

Данилов полагает, что поиск ответов приводит к дискуссиям, изменяющим оценки и суждения, которые казались постоянными и неизменными. Он отмечает, что этот процесс можно наблюдать на примере топовых мировых политиков, которые видят Путина только как подсудимого на скамье международного трибунала.

Как Запад воспримет поражение России

Секретарь СНБО отмечает, что сначала Запад примет ситуацию, что Россия уже проиграла. Далее он окажется на развилке дальнейшего движения между конформизмом и принципами.

Путь конформизма – это формула: Украина должна выиграть, но Россия не должна проиграть. Путь принципов – Россия должна понести сокрушительное и окончательное поражение, чтобы… никогда снова,

– объяснил Данилов.

Следовательно, чиновник подчеркнул, что наша общая задача – убеждать партнеров в необходимости последнего варианта. Когда Украина получит оружие, силы обороны сделают все остальное.

Россия должна исчезнуть

Выход на границы 1991 года будет только началом. К этому времени на Западе должны быть сформированы и осмыслены мнения, что делать дальше. Также должны быть одобрены решения.

По словам Данилова, когда перейден предел страха поражения ядерного государства, должна быть ликвидация самого источника угрозы.

Должно стать общепринятым мнение, что Россия как имперский огрызок должна исчезнуть,

– объяснил Данилов.

На месте государства-агрессора должны появиться нормальные государственные образования. Однако есть еще много работы, чтобы мир это осознал.