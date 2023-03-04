Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся и в те времена, которые переживаем, даже невозможно представить, что в Украине может появиться авторитаризм.

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В России – больное общество

По его словам, "Революция на граните", затем "Оранжевая революция" 2004 года и "Революция Достоинства" 2014 года – это были выступления недовольства украинского народа на ту несправедливость, которую он испытывал.

Что такое авторитаризм? Это несправедливость, это приближение одних за счет других. В нашей стране это просто невозможно, потому что у нас здоровое общество. В чем проблема России – там нет общества. А то, что есть – больное,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что на той территории – сплошной Путин. Там людей, имеющих представление о достоинстве и чести, – мало. Многие из них уехали за границу. А оставшиеся сегодня находятся за решеткой.

Алексей Данилов о возможности появления в Украине авторитарной власти: смотрите видео

"У нас такое просто невозможно. Кто-то считает, что может что-нибудь случаться. Но если будет какой-то момент, то сразу появится Парасюк. Надо понимать, что таков наш народ и наша нация», – заметил собеседник.

Он подчеркнул, что еще нужно знать нашего Президента – для чего он пришел во власть, какие у него мотивационные действия.

"Скажу, может, не очень корректно, но Владимир Александрович потерял очень много людей, с которыми общался до того, как стал Президентом. Думаю, что как только кто-то к нему с какой-то просьбой обращался, он сразу убирал этого человека из телефонной книги", - подчеркнул. Алексей Данилов.

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