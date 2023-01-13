Наибольший уровень доверия к Вооруженным силам Украины. За последний год он значительно вырос. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Больше всего доверяют ВСУ

Так, в КМИС отметили, что больше всего украинцы доверяют нашим защитникам. Интересно, что за последний год (между декабрем 2021-го и декабрем 2022-го) уровень доверия вырос с 72 до 96%.

В то же время баланс доверия-недоверия ВСУ, то есть разница между долей доверяющих и не доверяющих, составляет +96%. В 2021-м было всего +60%.

На втором месте президент и волонтеры

В декабре 2021 года 27% доверяли главе государства (и баланс был -23%, то есть больше тех, кто не доверял). Впрочем, показатель вырос до 84%, а баланс до +80%. В случае волонтеров доверие выросло с 68% до 84%, а баланс улучшился с +57% до +81%.

Рост доверия к политическому руководству и силовым структурам в условиях войны является еще одним свидетельством сплочения граждан в критических обстоятельствах. Общественная сплоченность является одним из ключевых факторов успешного сопротивления врагу,

– подчеркнул заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Динамика доверия социальным институтам в Украине / Диаграмма КМИС

Кратко, как именно проводили опрос

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проводился в течение 4 – 27 декабря 2022 методом телефонных интервью. Опрошено 995 респондентов.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года. В частности, в Крыму, отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Также к опросу не привлекали граждан, выехавших за границу после начала полномасштабной войны.



В КМИС также отметили, что формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25% и так далее. Однако в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.