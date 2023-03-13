Западу следует переосмыслить и перестроить эту систему сдерживания и противодействия автократическим режимам. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Кстати говоря Россия исчерпывает запасы вооружения, которые накапливала десятилетиями – Данилов
Время для этого переосмысления, по словам Данилова, дает Западу сопротивление Украины.
России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала,
– подчеркнул чиновник.
Ранее Данилов рассказывал, что Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Москва накапливала ракеты и военную технику десятилетиями. Коррупционная экономика не может обеспечить фронт, потому и Россия ищет внешней помощи.
Потери России
- Потери российской армии по состоянию на 13 марта достигли 159 800 окупантов. При этом реальная статистика может быть намного выше, поскольку количество раненых захватчиков еще больше.
- Больше потерь россияне несут на Бахмутском направлении. Оккупанты в Бахмуте ежесуточно теряют сотни единиц личного состава. Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявил, что только 12 марта Россия потеряла в Бахмуте 239 окупантов, еще 293 ранены.