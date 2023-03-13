Западу следует переосмыслить и перестроить эту систему сдерживания и противодействия автократическим режимам. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кстати говоря Россия исчерпывает запасы вооружения, которые накапливала десятилетиями – Данилов

Время для этого переосмысления, по словам Данилова, дает Западу сопротивление Украины.

России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала,

– подчеркнул чиновник.

Ранее Данилов рассказывал, что Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Москва накапливала ракеты и военную технику десятилетиями. Коррупционная экономика не может обеспечить фронт, потому и Россия ищет внешней помощи.

Обратите внимание! Данилов отмечал, что выход на границы 1991 года будет только началом. К этому времени на Западе уже должно подготовиться, что Россия должна распастись.

Потери России