Секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона взялся опровергать информацию, поданную журналистами The Washington Post, передает 24 Канал. Заметим, что в издании усомнились, что ВСУ смогут идти в контрнаступление.

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Статья не соответствует действительности

В материале журналистов говорится, что украинское войско потеряло квалифицированных бойцов. В издании закрались сомнения, что Киев сможет организовать эффективное контрнаступление. Данилов подчеркнул, что делать перепечатку этого материала не стоит. Ведь информация в нем, заметил секретарь СНБО, "не отвечает действительности от слова совсем".

Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, когда они все единогласно нам рассказывали, что будет беда, что у нас не будет возможности держать оборону. Они нас заранее записывали в лагерь проигравших,

– заметил Данилов.

Он подчеркнул, что факты, приведенные в статье, не соответствуют действительности. Несмотря на это, Данилов заметил, что ситуация на фронте сложная. Секретарь СНБО отметил, что Украина уже в течение года воюет "против большой по размеру, но не по разуму страны".

Мы знали, что нам будет сложно. Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, не соответствующей действительности – не совсем приятная вещь,

– подчеркнул Данилов.

Материал тиражируют российские СМИ

Он обратил внимание на то, что в материале журналисты используют определенные данные, предоставленные "некоторыми источниками". Фамилий, конечно, никто не указывал. Это, по словам секретаря СНБО, больше похоже на игру, цель которой – навязать Украине выгодные для России сценарии. Речь идет о"мирном урегулировании", предусматривающем разделение нашего государства по так называемому корейскому сценарию.

Еще один аргумент не в пользу этой публикации в издании, активность со стороны российских СМИ. Они охотно подхватили материал и перепечатывают его у себя.

Вспомним предварительное заявление Данилова. Секретарь СНБО отметил, что России понадобятся десятилетия, чтобы восстановить свой военный потенциал. Оно и не удивительно, ведь враг понес колоссальные потери в войне против Украины.

По состоянию на утро 14 марта российские захватчики не досчитались 160 540 своих воинов. В металлолом превратили тысячи единиц техники. В частности, более 300 самолетов и почти 300 вертолетов.