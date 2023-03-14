С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 160 540 своих воинов. В то же время в Генштабе уточнили, что подсчет усложнен из-за интенсивности боев.

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Потери россиян в технике

  • танков – 3484 (+10);
  • боевых бронированных машин – 6789 (+15);
  • артиллерийских систем – 2519 (+16);
  • РСЗО – 495 (+2);
  • средства ПВО – 260 (+1);
  • самолетов – 304 (+0);
  • вертолетов – 289 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2120 (+11);
  • крылатые ракеты – 907 (+0);
  • корабли/катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5367 (+13);
  • специальная техника – 256 (+5).

Втрати ворога
Потери врага в личном составе и технике по состоянию на 14 марта

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