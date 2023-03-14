С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 160 540 своих воинов. В то же время в Генштабе уточнили, что подсчет усложнен из-за интенсивности боев.

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Потери россиян в технике

танков – 3484 (+10);

боевых бронированных машин – 6789 (+15);

артиллерийских систем – 2519 (+16);

РСЗО – 495 (+2);

средства ПВО – 260 (+1);

самолетов – 304 (+0);

вертолетов – 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2120 (+11);

крылатые ракеты – 907 (+0);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5367 (+13);

специальная техника – 256 (+5).



Потери врага в личном составе и технике по состоянию на 14 марта

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