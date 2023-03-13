Офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказал, что информация об уничтожении российского офицера появилась только сейчас. Известно, что оккупант был полковником.

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Что известно об уничтожении топового командира

Успешно демобилизован начальник оперативного отделения 4-й танковой дивизии полковник Денис Гутарев,

– заявил украинский офицер.

По его данным, он погиб в Херсонском направлении в ходе перемещения вражеских подразделений. Известно, что Денис Гутарев там успешно попал под авиаудар.

Следует отметить, что его даже включили в выставку в Амурском областном краеведческом музее, посвященную погибшим оккупантам. Там россияне вспоминали тех "двухсотых", которые пришли с войной в Украину, чтобы убивать, уничтожать, насиловать и воровать. Что касается Дениса Гутарева, то за эти действия Путин даже дал ему посмертно "звезду героя России".

Пал еще один "герой" – зэк-вагнеровец, которого осудили на 20 лет

Под украинским Бахмутом продолжаются тяжелые бои – Вооруженные Силы Украины ежедневно уничтожают в этом направлении сотни оккупантов. Так, только 12 марта там погибли 239 оккупантов, еще 293 – ранены. За сутки 12 марта ВСУ ликвидировали 710 врагов, с 24 февраля 2022 – 159 800 оккупантов.

Где-то среди этих погибших есть российский заключенный Владислав Данильченко. Он работал на ППК "Вагнера", а в России был приговорен к 20 годам тюрьмы. Не досидел оккупант всего два года.

Сестра зека рассказывала, что он был осужден еще в 2000-х годах на 20 лет. По предварительным данным, за убийство, разбой, кражу, похищение и умышленную порчу имущества. Следует заметить, что оккупант во время отбывания наказания кичился фотографиями из тюрьмы.

Ликвидированный оккупант Владислав Данильченко / фото из телеграм-канала Иракли Комахидзе

Стоит добавить, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый недавно заявил, что большинство вагнеровцев уничтожены на Бахмутском направлении.