Как оказалось, погибший оккупант был приговорен к 20 годам. Он совершил особо тяжкое преступление, однако не досидел два года.

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Под Бахмутом ликвидировали зэка-вагнеровца

Соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе рассказал, что российского заключенного Владислава Данильченко уничтожили в районе Бахмута.

Погибший зэк хвастался в своей соцсети снимками из тюрьмы, публикованными с 2012 по 2019 год.

Сестра недовоина рассказала, что его засудили в 2000 годах на 20 лет. Предварительно, он был судим за убийство, разбой, кражу, похищение и умышленную порчу имущества. 18 лет захватчик провел в колонии, а затем подписал контракт с ЧВК "Вагнера".

Данильченко похоронили в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области. У ликвидированного заключенного остались три сестры и три брата.

Ликвидированный оккупант Владислав Данильченко / фото из телеграм-канала Иракли Комахидзе

ВСУ фактически уничтожили группировку "Вагнера"

Недавно Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ – рассказал, что большинство вагнеровцев уже "пакетизировались" на Бахмутском направлении.

По словам Череватого, оккупанты понесли существенные потери. Большая часть вагнеровцев уже полегла на Бахмутском направлении. Бесславная история террористов заканчивается.

Напомним, что ранее Пригожин начал жаловаться, что вагнеровцам заблокировали доступ к каналам с боеприпасами. Террористы уже ощущают их существенный дефицит.