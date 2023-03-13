Як виявилось, загиблий окупант був засуджений на 20 років. Він скоїв особливо тяжкий злочин, однак не досидів два роки.

До теми У ЗСУ показали, як вагнерівці пробували штурм під Бахмутом і зазнали фіаско

Під Бахмутом ліквідували зека-вагнерівця

Співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе розповів, що російського в’язня Владислава Данильченка знищили в районі Бахмута.

Загиблий зек хвалився у своїй соцмережі знімками з в’язниці, які публікував з 2012 по 2019 рік.

Сестра недовоїна розповіла, що його засудили у 2000 роках на 20 років. Попередньо, він був судимий за вбивство, розбій, крадіжку, викрадення та навмисне псування майна. 18 років загарбник провів у колонії, а потім підписав контракт з ПВК "Вагнера".

Данильченка поховали у селищі Верхня Синячиха Свердловської області. У ліквідованого в'язня залишилися три сестри та три брати.

Ліквідований окупант Владислав Данильченко / фото з телеграм-каналу Іраклі Комахідзе

ЗСУ фактично знищили угрупування "Вагнера"

Нещодавно Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ – розповів, що більшість вагнерівців вже "пакетизувалися" на Бахмутському напрямку.

За словами Череватого, окупанти зазнали суттєвих втрат. Більша частина вагнерівців вже полягла на Бахмутському напрямку. Безславна історія терористів закінчується.

Нагадаємо, що раніше Прігожин почав бідкатись, що вагнерівцям заблокували доступ до каналів з боєприпасами. Терористи вже відчувають їхній суттєвий дефіцит.