Офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц" розповів, що інформація про знищення російського офіцера з'явилась тільки тепер. Відомо, що окупант був полковником.

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Що відомо про знищення топового командира

Успішно демобілізований начальник оперативного відділення 4 танкової дивізії полковник Денис Гутарьов,

– заявив український офіцер.

За його даними, він загинув на Херсонському напрямку в ході переміщення ворожих підрозділів. Відомо, що Денис Гутарьов там успішно потрапив під авіаудар.

Варто зазначити, що його навіть включили у виставку в Амурському обласному краєзнавчому музеї, присвячену загиблим окупантам. Там росіяни згадували тих "двохсотих", які прийшли з війною в Україну, щоб вбивати, нищити, гвалтувати та красти. Щодо Дениса Гутарьова, то за ці дії Путін навіть дав йому посмертно "зірку героя Росії".

Поліг ще один "герой" – зек-вагнерівець, якого засудили на 20 років

Під українським Бахмутом тривають важкі бої – Збройні Сили України щодня знищують на цьому напрямку сотні окупантів. Так, тільки 12 березня там загинули 239 окупантів, ще 293 – поранені. За добу 12 березня ЗСУ ліквідували 710 ворогів, з 24 лютого 2022 року – 159 800 окупантів.

Десь серед цих загиблих є російський в'язень Владислав Данильченко. Він працював на ПВК "Вагнера", а в Росії був засуджений на 20 років тюрми. Не досидів окупант всього два роки.

Сестра зека розповідала, що він був засуджений ще у 2000-х роках на 20 років. За попередніми даними, за вбивство, розбій, крадіжку, викрадення та навмисне псування майна. Варто зауважити, що окупант під час відбування покарання хизувався фотографіями з тюрми.

Ліквідований окупант Владислав Данильченко / фото з телеграм-каналу Іраклі Комахідзе

Варто додати, що речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий нещодавно заявив, що більшість вагнерівців знищені на Бахмутському напрямку.