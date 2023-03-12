В Генштабе ВСУ рассказали актуальную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 12 марта. Детальнее читайте дальше.

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Наступление врага и удары украинских войск

Россияне не считаются с потерями и всеми силами пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Кроме того, захватчики продолжают террор мирного населения. Днем враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Славянск Донецкой области. Также оккупанты нанесли по Украине 4 авиаудара и 20 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня.

В то же время, украинские воины поразили вражеский ЗРК и нанесли 6 ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также боеприпасов.

Ситуация на направлениях фронта

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления – обстановка стабильная, формирование ударных группировок не зафиксировано. Однако в Белгородской области России враг начал инженерное оборудование позиций вблизи границы. Враг обстрелял 5 населённых пунктов Сумской и Харьковской областей;

– обстановка стабильная, формирование ударных группировок не зафиксировано. Однако в Белгородской области России враг начал инженерное оборудование позиций вблизи границы. Враг обстрелял 5 населённых пунктов Сумской и Харьковской областей; Купянское и Лиманское направления – враг пытается прорвать оборону и предпринял неудачные попытки наступления в районах Двуречной, Дибровы и Серебрянского лесничества. Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой, Луганской и Харьковской областей;

– враг пытается прорвать оборону и предпринял неудачные попытки наступления в районах Двуречной, Дибровы и Серебрянского лесничества. Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой, Луганской и Харьковской областей; Бахмутское направление – захватчики не оставляют планов по захвату города. Наши воины отразили вражеские атаки в районах Миньковки и Орехово-Василевки. Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов, включая Бахмута и Часов Яр;

– захватчики не оставляют планов по захвату города. Наши воины отразили вражеские атаки в районах Миньковки и Орехово-Василевки. Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов, включая Бахмута и Часов Яр; Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления – захватчики предприняли неудачные попытки наступлений в районах Красногоровки, Каменки, Северного, Невельского, Марьинки, Победы и Угледара. 11 населенных пунктов попали под минометные и артиллерийские обстрелы;

– захватчики предприняли неудачные попытки наступлений в районах Красногоровки, Каменки, Северного, Невельского, Марьинки, Победы и Угледара. 11 населенных пунктов попали под минометные и артиллерийские обстрелы; Запорожское и Херсонское направления – враг ведет оборону и обстреливает населенные пункты Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Потери врага и мародерства россиян

В Генштабе рассказали, что в некоторых населенных пунктах временно оккупированной части Херсонской области россияне начали мародерство. Они воруют гаджеты и бытовую технику в одних населённых пунктах, чтобы продать в других.

В то же время в морг временно оккупированного Энергодара россияне 11 марта завезли 30 тел ликвидированных захватчиков. Потери россиян колоссальны, поэтому командование пытается найти пути пополнения. К примеру, 10 марта в населенный пункт Ялта Донецкой области прибыло пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа с низкой мотивацией и отсутствием желания участвовать в боевых действиях.