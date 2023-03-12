Подробнее о дипломатическом фронте и ситуации на поле боя читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Без шансов на выживание: почему Россия сгорит к осени

03:47 Военный эксперт Андрей Харук рассказал, что российский военно-промышленный комплекс не стоит на месте, продолжает производство. Но благодаря усилиям наших ВСУ и поддержки западных партнеров ВПК России не успевает компенсировать потери. Мы видим немало старой техники – танки Т-72 и гаубицы Д-1.

02:20 Представитель МИД России Мария Захарова оговорилась, что в Кремле происходит внутренняя борьба, а Владимир Путин потерял централизованный контроль над российским информационным пространством и не может это исправить.

01:35 На Бахмутском направлении Россия применяет практику "мясных штурмов", просто бросая насмерть своих военных. Глава ОП Андрей Ермак обнародовал фото поля боя у Бахмута, на котором видны десятки тел российских захватчиков. В сети уже заявили, что только на одном этом снимке насчитали 60 – 70 ликвидированных окупантов.



Поле под Бахмутом, усеянное труппами окупантов / Фото телеграмм Андрея Ермака

00:51 Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг пытался снова наступать на Угледарском направлении. По его словам, группировки врага были вынуждены отойти. Более того, они отказывались воевать.