Детальніше про дипломатичний фронт та ситуацію на полі бою –читайте у тексті 24 Каналу. Дивіться також Без шансів на виживання: чому Росія згорить до осені 03:47 Військовий експерт Андрій Харук розповів, що російський військово-промисловий комплекс не стоїть на місці, він продовжує виробництво. Але завдяки зусиллям наших ЗСУ та підтримці західних партнерів ВПК Росії не встигає компенсувати втрати. Ми бачимо чимало старої техніки – танки Т-72 та гаубиці Д-1. 02:20Речниця МЗС Росії Марія Захарова обмовилась, що у Кремлі відбувається внутрішня боротьба, а Владімір Путін втратив централізований контроль над російським інформаційним простором і не може це виправити. 01:35 На Бахмутському напрямку Росіязастосовує практику "м'ясних штурмів", просто кидаючи на смерть своїх військових. Глава ОП Андрій Єрмакоприлюднив фото поля бою біля Бахмута, на якомувидно десятки тіл російських загарбників. У мережі вже заявили, що лише на одному цьому знімку нарахували 60 – 70 ліквідованих окупантів. Поле під Бахмутом, всіяне трупами окупантів / Фото телеграм Андрія Єрмака 00:51 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог намагався знову наступати на Вугледарському напрямку.За його словами, угруповання ворога були змушені відійти. Ба більше, вони відмовлялися воювати.