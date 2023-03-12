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03:47 Військовий експерт Андрій Харук розповів, що російський військово-промисловий комплекс не стоїть на місці, він продовжує виробництво. Але завдяки зусиллям наших ЗСУ та підтримці західних партнерів ВПК Росії не встигає компенсувати втрати. Ми бачимо чимало старої техніки – танки Т-72 та гаубиці Д-1.

02:20 Речниця МЗС Росії Марія Захарова обмовилась, що у Кремлі відбувається внутрішня боротьба, а Владімір Путін втратив централізований контроль над російським інформаційним простором і не може це виправити.

01:35 На Бахмутському напрямку Росія застосовує практику "м'ясних штурмів", просто кидаючи на смерть своїх військових. Глава ОП Андрій Єрмак оприлюднив фото поля бою біля Бахмута, на якому видно десятки тіл російських загарбників. У мережі вже заявили, що лише на одному цьому знімку нарахували 60 – 70 ліквідованих окупантів.



Поле під Бахмутом, всіяне трупами окупантів / Фото телеграм Андрія Єрмака

00:51 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог намагався знову наступати на Вугледарському напрямку. За його словами, угруповання ворога були змушені відійти. Ба більше, вони відмовлялися воювати.