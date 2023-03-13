Китай все более активно вовлекается в войну в Украине в контексте своего противостояния с Соединенными Штатами. Пекин сближается с Москвой как никогда до этого, но все еще остается перед сложным выбором по поставкам оружия. Наконец, окончательное решение Китая должно определить то, каким он видит будущее мира и свои отношения с Западом. 24 Канал традиционно собрал самое интересное со страниц западных СМИ.

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Почему некоторые разногласия между США и Украиной – это нормально

Единство во взглядах на войну между Украиной и США может медленно снижаться, пишет издание Politico. Последняя неделя показалась довольно тяжелой для американо-украинских новостей и показывает не идеальную гармонию. Но в этом нет ничего удивительного.

В целом США и Украина находятся в крепких и хороших отношениях, особенно с тех пор, как администрация президента США Джо Байдена пообещала поддерживать Украину "столько, сколько это потребуется". Впрочем, прошло уже более года с начала полномасштабного вторжения России, а между Вашингтоном и Киевом постепенно растут некоторые разногласия по поводу целей войны и вокруг представления о завершении конфликта.

У администрации нет четкой политической задачи и четкой цели. Является ли это затягиванием этого дела, что именно то, чего хочет Владимир Путин? Делается ли все для того, чтобы дать им (украинцам) достаточно, чтобы выжить, а не победить? Я не вижу сейчас политики, направленной на победу, а если у нас ее нет, что мы тогда делаем?

– заявил конгрессмен республиканец Майкл Маккол.



Байден выразил всестороннюю поддержку Украины со стороны США / Фото AP

Публично Байден и Зеленский практически не расходятся во взглядах, особенно это было подчеркнуто недавним внезапным визитом президента США в Киев. Однако Politico пообщалось с 10 официальными лицами, законодателями и экспертами, указывающими на определенные точки напряжения между лидерами двух государств.

Это и саботаж на газопроводе Северный поток, жестокая и изнурительная оборона Бахмута, который якобы имеет не слишком высокое стратегическое значение, а также план борьбы за регионы, где россияне укрепляли свои позиции почти десятилетия.



Александр Сырский на позициях ВСУ в Бахмуте / Фото из телеграм-канала Сырского

Представители администрации Байдена вроде бы начали выражать обеспокоенность, что "Украина тратит слишком много ресурсов, что может в конце концов подорвать способность ВСУ перейти к масштабному контрнаступлению весной".

В противовес командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что "в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своей армии".

Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовки к предстоящим наступательным операциям,

– подчеркивает Сырский.

Проблем добавило также и то, что, по оценке американской разведки, определенная "группа" из якобы Украины стоит за подрывом прошедшего еще прошлой осенью газопровода "Северный поток". Разведка США не считает, что именно украинские власти стоят за этой операцией, однако передала Украине сигнал, что подобные акции неприемлемы.

В то же время украинские власти неоднократно отрицали свою причастность к подрыву "Северных потоков".

С другой стороны, в политических кругах США растет разочарование по поводу поставок оружия для Украины. Безусловно, США отправили наибольшее количество вооружения среди всех союзников, однако Киев всегда с нетерпением ждет будущих поставок. При этом определенная часть администрации США хоть и с пониманием относится к отчаянному стремлению Украины себя защитить, упрекает в постоянных просьбах. Politico оставило недовольных анонимными, но указывает, что этот вопрос поднимался в частных беседах. Республиканец Маккол считает, что администрация Байдена якобы расколота относительно того, какое оружие следует присылать Украине.

Я говорю со многими высшими военными чинами, и они в большинстве своем поддерживают идею предоставления Украине ATACMS,

– говорит Майкл Маккол.

Официальная позиция США по дальнобойным ракетам состоит в жалобах на малые запасы ATACMS, однако в США существует также опасение, что Украина будет наносить удары по отдаленным целям на территории России.

Более того, недавно появилась статья The New York Times, в которой сообщается, что Пентагон якобы препятствует администрации Байдена делиться с Международным уголовным судом доказательствами возможных военных преступлений россиян. После публикации официальные лица Белого дома были обеспокоены тем, что это может повредить моральным позициям США, активно выступающим с осуждением преступлений против человечности, которые Россия совершает на территории Украины.

Важно! Несмотря на это, администрация Байдена окончательно заявила, что союз между Соединенными Штатами и их союзниками и Киевом остается крепким, и что он будет продолжаться до тех пор, пока продолжится война.



В Совете нацбезопасности США сообщили, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом и добавили, что Путин пока не демонстрирует никаких признаков прекращения войны, поэтому лучшее решение – "продолжать помогать Украине добиваться успеха на поле боя, чтобы они могли занять как можно более сильную позицию за столом переговоров, когда это время наступит".

Впрочем, несмотря на обещанную непреклонную поддержку, США все же предупредили Киев, что они не смогут бесконечно финансировать Украину. Хотя поддержка Украины была решением двухпартийным, среди республиканцев появилась небольшая группа скептиков, которая выражает недовольство продолжением поставок оружия и денег на противостояние с Россией.

Однако множество аналитиков отдают предпочтение прочному трансатлантическому единству, восхваляя прочность НАТО, несмотря на все экономические и политические потери, которые нанесла война в Украине. При этом определенных споров между Украиной и США просто невозможно избежать, что было очевидно еще до начала полномасштабного вторжения.

Зеленский и раньше делал острые замечания в адрес США, а Белый дом выражал несогласие с ним по конкретным вопросам, но это не повлияло на всеобщую поддержку и партнерство со стороны США,

– заявил Шелби Магид, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета.

Кризисные моменты все еще витают где-то на горизонте. Настаивание Владимира Зеленского на освобождении Крыма до начала мирных переговоров может вызвать определенные сомнения в кулуарах Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что это может стать "красной линией" для Владимира Путина и привести к резкой эскалации. В то же время Пентагон сомневается в реалистичности этой идеи даже с учетом западных поставок оружия, ведь россияне неплохо закрепились на полуострове за последние 9 лет.

Вместо этого Байден публично придерживается своего утверждения о том, что все решения по войне и миру должны приниматься в Украине. Однако становящиеся все ближе президентские выборы в США заставляют администрацию США нервничать.

В истории еще не было ни одной войны без неудач и вызовов. Вопрос не в том, есть ли у украинцев неудачи, а в том, как они реагируют и одолевают их. Украина преодолеет, победит Россию и останется свободной,

– заявил ветеран армии США, конгрессмен демократ Джейсон Кроу.

Китай стоит перед судьбоносным выбором

Сегодня все внимание приковано к возможной поставке оружия России со стороны Китая. Решение о военной поддержке Кремля привело бы к точке кипения в соперничестве Пекина и Вашингтона, пишет Financial Times. Сейчас российский диктатор срочно нуждается в помощи со стороны Китая. Российская армия застряла в Украине и испытывает недостаток боеприпасов, поэтому все свои надежды Кремль возлагает на Пекин. В конце концов решение Китая будет свидетельствовать о том, каким он видит будущее мира.

Выбор в пользу поставок оружия России может свидетельствовать о том, что Китай считает усиление соперничества с США неизбежным, а возможно даже желанным. Отказ от военных поставок для России продемонстрирует то, что Китай все еще верит, что напряжение в отношениях с США является контролируемым, так что общую глобализацию еще можно спасти.

Обратите внимание! Влиятельные лица в Пекине полностью осознают все риски от поставок артиллерийских снарядов или беспилотников в Россию, то есть оружия, в котором сегодня так нуждается армия окупантов. На прошлой неделе в Financial Times Чжоу Бо, бывший полковник Народно-освободительной армии Китая, написал: Если Пекин примет сторону Москвы в этом конфликте, то мы уже находимся на пороге третьей мировой войны.



Учитывая это, решение Китая предоставить оружие России выглядит немыслимым, однако правительство США считает, что в Пекине ведутся серьезные дебаты по этому вопросу, а значит, Китай может в конечном итоге все же одобрить это судьбоносное решение. Причиной такого резкого увеличения поддержки Путина со стороны Си Цзиньпина, кроется в так называемом "партнерстве без ограничений", которое китайский и российский лидеры объявили в феврале 2022 года, всего за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, даже важнее объявления о партнерстве был общий анализ, который лежал в его основе. Путин и Си изложили единое понимание мира, где определили США как главную угрозу амбициям и политическим режимам своих стран. То есть, объединяет Россию и Китай острое желание борьбы с Вашингтоном. Си посетил Путина больше, чем любого другого мирового лидера, так что он воспринимает падение российского диктатора и его замену на прозападного лидера наихудшим сценарием развития событий.



Виртуальная встреча Путина и Си Цзиньпина, 30 декабря 2022 года / Фото МИД Китая

Однако даже если Путин останется у власти, униженная и ослабленная Россия заставит США выглядеть мощными и возрожденными, а Китай все более изолированным. Некоторые в Пекине считают, что после того, как с Россией будет покончено, внимание Америки переключится на Китай. При этом есть еще две причины, по которым Китай может рискнуть поддержать Путина:

Первая причина, ближайшие советники Си Цзиньпина, в отличие от Чжоу, могут иметь больше веры в свою способность контролировать риск эскалации. Они будут утверждать, что, как только Вашингтон поймет, что Китай не даст Кремлю проиграть, Запад подтолкнет Украину к мирному урегулированию на условиях, приемлемых для России.

Вторая причина еще мрачнее. Националисты в Пекине могут считать, что открытая конфронтация с США уже началась. ЦРУ утверждает, что Си уже дал указание китайским военным быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году. При этом Джо Байден несколько раз заявлял, что США будут защищать Тайвань, если на него нападут.

Конечно, есть принципиальная разница между развитием потенциала для вторжения и решительным решением атаковать Тайвань. Впрочем, если пессимистические западные аналитики будут правы, а Китай действительно готовится к вторжению, тогда Пекину выгодно поддержать российскую армию. Если Запад продолжит вливать ресурсы в защиту Украины, у него останется меньше возможностей защиты Тайваня.

В то же время отвергать очевидные негативные стороны от поставок оружия России тоже не стоит. Антикитайские настроения в Вашингтоне, и без того очень мощные, станут еще сильнее. На Китай будет оказываться самое мощное давление, которое только смогут придумать американцы.

Ограничения на экспорт существующих сегодня технологий будут дополнены гораздо более широкими санкциями. Пекин также потеряет всякую надежду вбить клин между ЕС и США. Китайская военная поддержка России будет рассматриваться как прямая угроза безопасности Европы. Ограничения ЕС на торговые и инвестиционные связи с Китаем, несомненно, будут введены немедленно.

Китайцы знают, что западные корпорации и потребители очень от них зависят, чтобы полностью разорвать торговые связи, однако падение торговли с Западом даже на 30% приведет к резкому росту безработицы в Китае, что серьезно беспокоит остро реагирующее правительство в Пекине, который очень остро реагирует на любые проявления народных беспорядков.



По этой причине Китай может пойти на непростой компромисс. Он продолжит притворяться нейтральным мирным посредником в войне в Украине, а между тем попытаться поставлять оружие через третьи страны, такие, как Иран или Северная Корея..

Однако какая-либо отрицающая или скрытая политика военной поддержки России не станет волшебной палочкой, способной решить все проблемы. Она может быть слишком ограниченой, чтобы переломить ход войны, зато слишком уязвимой для США, если американцы об этом все же узнают. Косвенная военная поддержка России со стороны Китая в конечном счете может быть обходным путем в один и тот же конечный пункт назначения – прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

Война в Украине обнажила проблемы ВПК США

Война в Украине выявила неспособность американского ВПК быстро увеличить производство многих видов оружия, необходимого для Украины и самообороны самих Соединенных Штатов. Проблему американской военной промышленности описало издание The Washington Post. Согласно указу президента США Джо Байдена, американский ВПК должен ускорить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые сегодня крайне необходимы Украине для победы над Россией.

План Пентагона увеличить производство боеприпасов демонстрирует прорыв в усилиях утолить вооруженный голод Украины, однако в то же время обнажил и проблемы, которые США должны как можно скорее преодолеть, чтобы продолжить производить оружие не только для поддержки союзников, но и для защиты самих себя, если ситуация дойдет до прямого военного конфликта с Россией, Китаем или любым другим крупным государством.

США уже долго пытаются держать планку первенства в развитости и технологичности своей оборонной промышленности. Соединенные Штаты имеют самый большой военный бюджет в мире – более 800 миллиардов долларов в год. Однако эти вызовы приобрели новое значение, когда конвенционный конфликт вернулся в Европу, а Вашингтон проводит ревизию собственных возможностей.

Несмотря на то, что общественное мнение о выделении крупных сумм военной помощи Украине смягчается и вызывает споры, российская агрессия вызвала более широкую дискуссию о необходимости ликвидации того, что американские генералы называют "хрупкостью оборонной промышленности США" и разработкой новых средств для быстрого наращивания производства оружия в кризисных ситуациях. Некоторые эксперты обеспокоены тем, что Пентагон прилагает мало усилий, чтобы пополнить запасы вооружений, которые уже покинули американские склады.



Готовые артиллерийские боеприпасы готовятся к отправке / Фото The Washington Post

Даже при ускорении темпов производства, вероятно, понадобится не менее пяти лет, чтобы восстановить запасы противотанковых ракет Javelin, зенитно-ракетных комплексов Stinger и других категорий вооружений, пользующихся спросом.. Предыдущее исследование также демонстрирует, что для замены запасов основных систем вооружений, таких, как управляемые ракеты, истребители или боевые беспилотники, понадобится до 15 лет в мирное время и более 8 лет в условиях военного, если они будут уничтожены в бою или переданы союзникам.

Обратите внимание! Через год после начала войны в Украине американская военная помощь достигла ошеломляющей суммы в 30 миллиардов долларов, финансируя все – от очков ночного видения до танков Abrams.



Значительная часть была передана прямо со складов Пентагона, остальные производились на заводах. В то же время в США и НАТО отмечают мощное влияние западного оружия на поле боя. Однако увеличение поставок в очередной раз раскрыло пробелы в производственных мощностях стран-доноров.

Зимой линия фронта замерзла и перешла к тяжелым артиллерийским боям. Украина выпускает около 7700 снарядов в день, что существенно опережает довоенный уровень производства США, составлявший 14 тысяч 155-мм снарядов в месяц. В частности, за первые восемь месяцев войны в Украине ВСУ "сожгли" столько ЗРК Stinger, сколько хватило бы на 13 лет, а также пятилетний запас ПТРК Javelin.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли прогнозирует, что дефицит боеприпасов может потребовать дальнейшего увеличения расходов Пентагона, что может привести к завершению эпохи, когда можно было сэкономить на производстве боеприпасов для финансирования более ценных категорий, таких, как танки или самолеты. Заместитель министра обороны США Колин Кал указал на важность усилий Пентагона по ускорению производства артиллерийских снарядов, управляемых ракет и другой оборонной продукции.

Это будет иметь значение и через год, и через два, и через три, потому что даже если конфликт в Украине утихнет, а никто не может это точно предсказать, Украине понадобится армия, способная защитить территорию, которую она отвоевала,

– заявил конгрессменам США Колин Кал.

При этом проблема не ограничивается только боеприпасами или тем оружием, которое предоставляют Украине. Темпы производства на американских заводах означают, что для замены американского флота вертолетов UH-60 Black Hawk понадобится более 10 лет, а для замены запаса современных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" – почти 20 лет. Пентагону также понадобится не менее 44 лет, чтобы заменить свой флот авианосцев.

В Европе проблемы не менее серьезные. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что время ожидания крупнокалиберного оружия увеличилось более чем в три раза, то есть заказное вооружение не будет доставлено в течение более двух лет. Германия же посчитала, что ее сегодняшних запасов боеприпасов хватит всего на два дня активных боевых действий. Подобный расчет показал, что у Великобритании есть запас на восемь дней боев.

Долгое время США и Европа сокращали свои оборонные заводы и численность войск, ведь после завершения холодной войны никто не ожидал, что Европа снова погрузится в полномасштабный конфликт.



В какой-то момент в США ежедневно исчезало 1000 рабочих мест в сфере гражданской обороны. К примеру, в 1990-х годах в Соединенных Штатах был 51 крупный авиационный и оборонный подрядчик. Сегодня их осталось всего пять. Ранее Пентагон разрабатывал программы вооружений таким образом, чтобы иметь по меньшей мере два источника производства, но со временем он стал рассматривать избыточные мощности как расточительность.

В течение двух десятилетий войны с повстанцами после терактов 11 сентября, когда американские войска воевали с легко вооруженными боевиками в Ираке, Сирии и Афганистане, было гораздо легче не замечать производственных проблем. Ситуация быстро изменилась из-за требований, выдвигаемых широкомасштабным конфликтом с конвенционным вооружением, который сегодня продолжается в Украине.

Чиновники отмечают, что отставание в производстве также связано с тем, что военная техника сегодня по своей сути сложнее в производстве, чем во время Второй мировой войны, когда Ford мог выпускать один самолет в час. Сейчас оружие часто нуждается в микроэлектронике и деталях с десятков и сотен предприятий. К примеру, истребитель-невидимка F-35 компании Lockheed Martin содержит 300 000 деталей, поставляемых от 1700 поставщиков.

Теперь армия США планирует увеличить свои ежемесячные мощности по производству 155-миллиметровых снарядов с примерно 14 000 сейчас до 30 000 этой весной, а впоследствии и до 90 000. Военные также тратят 80 миллионов долларов на запуск второго источника поставки ракетного двигателя для ПТР компонента и планируют удвоить производство до примерно 4000 в год.



Заготовки для снарядов рядом с цехом армейского завода в Скрентоне, США / Фото The Washington Post

Однако исследователи отмечают, что из 45 миллиардов долларов, которые Конгресс США выделил на производство нового вооружения для Украины и замену переданных американских запасов, Пентагон по состоянию на февраль заключил контракты лишь на сумму около 7 миллиардов долларов, что вызывает вопрос достаточно быстро ли он продвигается в этом направлении.

В то же время растет скептицизм по поводу поставок оружия для Украины среди республиканцев. Один из недавних опросов показал, что 40% республиканцев считают, что Соединенные Штаты оказывают Украине слишком много помощи, по сравнению с 9% прошлой весной. При этом до сих пор неясно, сколько еще дополнительных расходов выдержат американцы в эпоху инфляции и экономического кризиса. Удержать недовольство граждан помогает всеобщее увеличение промышленных мощностей в Соединенных Штатах, в том числе и на оборонных производствах. Неотложная потребность в боеприпасах заставляет заводы искать новых сотрудников, поэтому это создает дополнительные рабочие места для американцев.

Впрочем, ожидаемая трансформация американской промышленности может произойти недостаточно быстро для Украины, поскольку ВСУ готовятся к собственному контрнаступлению весной. Однако следующий конвенционный конфликт может быть гораздо более масштабным и смертоносным. Война в Украине показала, на что в первую очередь следует обращать внимание, когда речь идет о защите Тайваня и угрозе со стороны Китая.