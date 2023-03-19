Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, это вопрос поднимался на "Рамштайне-10".

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Как отметил Гетьман, 10 встреча союзников Украины в формате "Рамштайн", которая проходила онлайн 15 марта, была более технической.

Что обсуждали на "Рамштайне-10"

На этой встрече Украина акцентировала на потребности в артиллерийских снарядах и патронах – то есть на всем, благодаря чему можно стрелять и вести контрбатарейную борьбу.

Танки и самолеты – это очень хорошо. Здесь все идет по плану. Но по подсчетам, нам нужно втрое больше снарядов, чем мы можем сейчас получать,

– рассказал майор запаса ВСУ.

Он отметил, что, насколько известно, наши партнеры по антипутинской коалиции согласились помочь закрыть потребности Украины.

Алексей Гетьман объяснил, почему Украине важно получить много снарядов: смотрите видео

Логистические вызовы

По его словам, во время "Рамштайна-10" прорабатывались схемы, каким образом поставлять Украине больше снарядов.

Нужно, чтобы эти небольшие "ручьи" стекались в Украину. Возможны определенные логистические сложности. Речь идет о якобы мелких вещах, но они значительным образом влияют на процесс,

– отметил Гетьман.

Военный эксперт объяснил, что, к примеру, нужно увеличить количество транспорта, который будет перевозить эти снаряды. Также нужно больше грузчиков. Эти важные детали Украина сейчас прорабатывает совместно с международными партнерами.

Украине важно установить паритет в обстрелах с Россией

Майор запаса ВСУ подчеркнул, что Украине сейчас очень нужны именно снаряды.

Это то, что нам нужно уже на сегодня – вчера. Нам нужно установить паритет в выстрелах с Россией,

– отметил Гетьман.

Конечно, лучше, если у Украины будет преимущество в количестве артиллерийских снарядов.

"Тем более, что у нас – более точные патроны. Мы можем наносить больший вред россиянам нашими выстрелами, чем они нам своими", – сказал военный эксперт.

Что известно о "Рамштайне-10"