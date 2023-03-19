Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, это вопрос поднимался на "Рамштайне-10".
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Как отметил Гетьман, 10 встреча союзников Украины в формате "Рамштайн", которая проходила онлайн 15 марта, была более технической.
Что обсуждали на "Рамштайне-10"
На этой встрече Украина акцентировала на потребности в артиллерийских снарядах и патронах – то есть на всем, благодаря чему можно стрелять и вести контрбатарейную борьбу.
Танки и самолеты – это очень хорошо. Здесь все идет по плану. Но по подсчетам, нам нужно втрое больше снарядов, чем мы можем сейчас получать,
– рассказал майор запаса ВСУ.
Он отметил, что, насколько известно, наши партнеры по антипутинской коалиции согласились помочь закрыть потребности Украины.
Алексей Гетьман объяснил, почему Украине важно получить много снарядов: смотрите видео
Логистические вызовы
По его словам, во время "Рамштайна-10" прорабатывались схемы, каким образом поставлять Украине больше снарядов.
Нужно, чтобы эти небольшие "ручьи" стекались в Украину. Возможны определенные логистические сложности. Речь идет о якобы мелких вещах, но они значительным образом влияют на процесс,
– отметил Гетьман.
Военный эксперт объяснил, что, к примеру, нужно увеличить количество транспорта, который будет перевозить эти снаряды. Также нужно больше грузчиков. Эти важные детали Украина сейчас прорабатывает совместно с международными партнерами.
Украине важно установить паритет в обстрелах с Россией
Майор запаса ВСУ подчеркнул, что Украине сейчас очень нужны именно снаряды.
Это то, что нам нужно уже на сегодня – вчера. Нам нужно установить паритет в выстрелах с Россией,
– отметил Гетьман.
Конечно, лучше, если у Украины будет преимущество в количестве артиллерийских снарядов.
"Тем более, что у нас – более точные патроны. Мы можем наносить больший вред россиянам нашими выстрелами, чем они нам своими", – сказал военный эксперт.
Что известно о "Рамштайне-10"
- Десятая встреча министров обороны стран-союзниц "Рамштайн" прошла 15 марта в онлайн-формате. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что с точки зрения понимания нашими партнерами разных аспектов войны в Украине она была самой конкретной.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что он доволен результатом встречи. Резников сказал, что встреча 15 марта внушает оптимизм.
- Военный эксперт Олег Жданов отметил, что западные союзники увеличивают военную помощь Украине, в том числе в тяжелой технике и системах ПВО.