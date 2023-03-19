Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, це питання підіймалося на "Рамштайні-10".
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Як зазначив Гетьман, 10 зустріч союзників України у форматі "Рамштайн", яка відбувалася онлайн 15 березня, була більше технічною.
Що обговорювали на "Рамштайні-10"
На цій зустрічі Україна робила акцент на потребі в артилерійських снарядах та набоях – тобто на всьому, завдяки чому можна стріляти та вести контрбатарейну боротьбу.
Танки та літаки – це дуже добре. Тут все йде за планом. Але за підрахунками, нам потрібно втричі більше снарядів, ніж ми можемо зараз отримувати,
– розповів майор запасу ЗСУ.
Він зауважив, що, наскільки відомо, наші партнери по антипутінській коаліції погодилися допомогти закрити потреби України.
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Логістичні виклики
За його словами, під час "Рамштайну-10" пропрацьовували схеми, яким чином постачати Україні більшу кількість снарядів.
Потрібно, аби ці невеличкі "струмки" стікатися в Україну. Можуть бути певні логістичні складнощі. Йдеться про нібито дрібні речі, але вони значним чином впливають на процес,
– зазначив Гетьман.
Військовий експерт пояснив, що, наприклад, треба збільшити кількість транспорту, який буде перевозити ці снаряди. Також потрібно більше вантажників. Ці важливі деталі Україна пропрацьовує зараз спільно з міжнародними партнерами.
Україні важливо встановити паритет в обстрілах з Росією
Майор запасу ЗСУ наголосив, що Україні зараз вкрай потрібні саме снаряди.
Це те, що нам потрібно вже на сьогодні – на вчора. Нам треба встановити паритет у пострілах з Росією,
– зауважив Гетьман.
Звісно, краще, якщо Україна матиме перевагу у кількості артилерійських снарядів.
"Тим паче, що у нас – високоточніші набої. Ми можемо завдавати більшої шкоди росіянам нашими пострілами, ніж вони нам своїми", – сказав військовий експерт.
Що відомо про "Рамштайн-10"
- Десята зустріч міністрів оборони країн-союзниць "Рамштайн" відбулася 15 березня в онлайн-форматі. Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що з точки зору розуміння нашими партнерами різних аспектів війни в Україні вона була найконкретнішою.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що він задоволений результатом зустрічі. Резніков сказав, що зустріч 15 березня вселяє оптимізм.
- Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що західні союзники збільшують військову допомогу Україні, зокрема у важкій техніці та системах ППО.