Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, "Рамштайн-10" мав 2 особливості.

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У чому особливість "Рамштайну-10"

Так, мовиться насамперед про пріоритизацію, тобто що потрібно Україні тут і сьогодні. А також – конкретика від кожної країни, скільки й що вона надасть саме в межах пріоритизації.

Подоляк повідомив, що ЗСУ мають потребу у наступному озброєнні:

Снаряди важких калібрів. Їх треба дуже багато, щоб накопичити та використовувати 5 – 10 тисяч щоденно. Ба більше, їх необхідно накопичити достатньо, що Україна могла рухатися на 4-х напрямках.

До речі, у межах доповіді Олексія Резнікова президенту України прозвучало, яка країна і скільки готова надати нам цих снарядів, з урахуванням виробництва, яке вже пришвидшене у деяких державах,

– розповів радник очільника ОПУ.

Ракети певної дальності , зокрема понад 100 кілометрів. Це навіть пріоритет № 1 з точки зору того, що робить Росія, накопичуючи певний ресурс на дальній відстані.

, зокрема понад 100 кілометрів. з точки зору того, що робить Росія, накопичуючи певний ресурс на дальній відстані. Ремонтні бази та логістичні центри для доукомплектації бронетехніки та відправлення її вже підготовленою в Україну. Так, кожна країна може додатково збільшити кількість бронетехніки або взяти участь в обладнанні ремонтних центрів не лише на території України. Логістичні хаби Україна має і в інших країнах. Деякі партнери ініціативно взяли на себе цю роль.

для доукомплектації бронетехніки та відправлення її вже підготовленою в Україну. Так, кожна країна може додатково збільшити кількість бронетехніки або взяти участь в обладнанні ремонтних центрів не лише на території України. Логістичні хаби Україна має і в інших країнах. Деякі партнери ініціативно взяли на себе цю роль. Збільшити кількість навчальних центрів для підготовки наших військових до різних видів зброї.

Подоляк наголосив, що наразі це є ключовим для нашої держави. Тож наші партнери долучилися до "Рамштайну-10" з конкретними пропозиціями щодо кількості озброєння та графіками їхнього постачання в Україну.

Подоляк про підсумки "Рамштайну-10": дивіться відео

"З точки зору логістики, розуміння етапу війни, пріоритетів України та можливостей військово-промислового виробництва – це був найконкретніший "Рамштайн", – підсумував радник голови ОПУ.

Зауважимо, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що він задоволений результатом зустрічі. Олексій Резніков сказав, що зустріч 15 березня вселяє оптимізм. Детальніше про підсумки "Рамштайну-10" – читайте тут.