Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, "Раммштайн-10" имел 2 особенности.

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В чем особенность "Рамштайна-10"

Так, говорится прежде всего о приоритизации, то есть что нужно Украине здесь и сегодня. А также – конкретике от каждой страны, сколько и что она предоставит именно в пределах приоритизации.

Подоляк сообщил, что ВСУ нуждаются в следующем вооружении:

Снаряды тяжелых калибров. Их нужно очень много, чтобы накопить и использовать 5 – 10 тысяч ежедневно. Более того, их необходимо накопить достаточно, чтобы Украина могла двигаться на 4-х направлениях.

Кстати, в рамках доклада Алексея Резникова президенту Украины прозвучало, какая страна и сколько готова предоставить нам этих снарядов, с учетом производства, которое уже ускорено в некоторых государствах,

– рассказал советник главы ОПУ.

Ракеты определенной дальности , в том числе более 100 километров. Это даже приоритет №1 с точки зрения того, что делает Россия, накапливая определенный ресурс на дальнем расстоянии.

, в том числе более 100 километров. с точки зрения того, что делает Россия, накапливая определенный ресурс на дальнем расстоянии. Ремонтные базы и логистические центры для доукомплектации бронетехники и отправки уже подготовленной в Украину. Так, каждая страна может дополнительно увеличить количество бронетехники или принять участие в оборудовании ремонтных центров не только на территории Украины. Логистические хабы у Украины есть и в других странах. Некоторые партнёры инициативно взяли на себя эту роль.

для доукомплектации бронетехники и отправки уже подготовленной в Украину. Так, каждая страна может дополнительно увеличить количество бронетехники или принять участие в оборудовании ремонтных центров не только на территории Украины. Логистические хабы у Украины есть и в других странах. Некоторые партнёры инициативно взяли на себя эту роль. Увеличить количество учебных центров для подготовки наших военных к разным видам оружия.

Подоляк подчеркнул, что сейчас это является ключевым для нашего государства. Наши партнеры присоединились к "Рамштайну-10" с конкретными предложениями по количеству вооружения и графиками их поставки в Украину.

Подоляк об итогах "Рамштайна-10": смотрите видео

"С точки зрения логистики, понимания этапа войны, приоритетов Украины и возможностей военно-промышленного производства – это был самый конкретный "Рамштайн", – подытожил советник главы ОПУ.

Заметим, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что он доволен результатом встречи. Алексей Резников сказал, что встреча 15 марта внушает оптимизм. Детальнее об итогах "Рамштайна-10" – читайте здесь.