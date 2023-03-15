Також глава Пентагону на брифінгу заявив, що союзники з 51 країни підтвердили бажання надалі підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. Також Остін додав, що Словенія зобов'язалась "задовольнити кілька пріоритетних потреб України, включно з бронетехнікою", повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про надання нової допомоги ЗСУ

Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія разом з США передадуть нові NASAMS (системи ППО – 24 Канал), Нідерланди також ініціюють нові контракти, щоб нове озброєння надходили до України,

– заявив Ллойд Остін.

Він також додав, що Норвегія передасть Україні два зенітні ракетні комплекси NASAMS.

Коментуючи підсумки "Рамштайну 10", міністр оборони США заявив, що союзники й партнери, які представляють країни з усього світу, "підтвердили спільну єдність і рішучість у підтримці боротьби України за свободу". Також глава Пентагону пояснив, що:

високо оцінює "чіткі меседжі" з боку міністра оборони України щодо наступних кроків у протидії російській агресії. Це й підкреслює "невідкладність" міжнародної підтримки України;

чітко почув, що колеги-члени Контактної групи також усвідомлюють необхідність швидко та повною мірою виконати зобов'язання – доставити бронетехніку для ЗСУ, провести навчання для українських бійців, забезпечити українську армію запчастинами й технічним обслуговуванням переданих систем.

Ми продовжимо шукати можливості для нових внесків, і сьогодні (15 березня – 24 Канал) ми почули новини про наш прогрес і деякі важливі нові зобов'язання,

– заявив Ллойд Остін.

Він також запевнив, що оголошена на зустрічі "Рамштайн 10" допомога країн матиме вирішальне значення для боротьби України за суверенітет. Проте він додав, щоб ЗСУ могли захистити свою територію та громадян у довгостроковій перспективі, – треба продовжувати ці зусилля.

Зверніть увагу! Ллойд Остін також сказав, що Росія покладається на Іран та Північну Корею: "У Росії закінчуються можливості та закінчуються друзі".

У Пентагоні підтримали рішення Зеленського щодо Бахмута

Очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін також заявив, що вони підтримують рішення президента України Володимира Зеленського щодо оборони Бахмута.

Українці зробили щось надзвичайне в районі Бахмута. Росіяни хочуть захопити це місто вже 7 місяців, та не мають там якихось успіхів, завдяки старанням Збройним Силам України,

– заявив Остін.

Ба більше, глава Пентагону розповів, що Володимир Зеленський конкретно залучений в ухваленні рішень щодо того, що важливо, а що не важливо для оборони.

"Якщо Зеленський скаже, що треба перегрупуватися, то це не означає, що війну програно. Це їм вирішувати, де залишатися і як довго вести оборону. Це їм вирішувати, а не нам", – заявив міністр оборони США.

Також Ллойд Остін запевнив, що вони будуть підтримувати будь-яке рішення Зеленського: "Ми зараз сподіваємось надати українцям можливість для зміни динаміки на полі бою".

Короткі підсумки "Рамштайну 10"