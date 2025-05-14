Відповідну інформацію у коментарі агентству Reuters повідомило українське дипломатичне джерело, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. Зустріч мала б відбутися у четвер, 15 травня.

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Усе залежить від присутності Путіна

За словами співрозмовника агентства, ознайомленого із цим питанням, усе залежить від того, чи наважиться Володимир Путін на приїзд у Стамбул задля переговорів з українською стороною. Наразі Київ очікує відповіді Москви.

Усе залежатиме від того, чи боїться Путін приїжджати до Стамбула, чи ні. Київ зробить своє рішення після відповіді Путіна,

– зазначило джерело.

Нагадаємо, Москва досі офіційно не оголосила, хто очолить російську делегацію. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що імена оприлюднять лише тоді, коли президент нібито "вважатиме це за необхідне".

У WP припускали, що Росію на майбутніх перемовинах у Туреччині можуть представляти міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.