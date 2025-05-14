Соответствующую информацию в комментарии агентству Reuters сообщил украинский дипломатический источник, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Встреча должна была бы состояться в четверг, 15 мая.

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Все зависит от присутствия Путина

По словам собеседника агентства, ознакомленного с этим вопросом, все зависит от того, решится ли Владимир Путин на приезд в Стамбул для переговоров с украинской стороной. Сейчас Киев ожидает ответа Москвы.

Все будет зависеть от того, боится ли Путин приезжать в Стамбул, или нет. Киев сделает свое решение после ответа Путина,

– отметил источник.

Напомним, Москва до сих пор официально не объявила, кто возглавит российскую делегацию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что имена обнародуют только тогда, когда президент якобы "сочтет это необходимым".

В WP предполагали, что Россию на предстоящих переговорах в Турции могут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.