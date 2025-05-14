Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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Лидер США Дональд Трамп не исключает, что может встретиться с Путиным в Турции. Он заявил, что его плотный график не помешает ему встретиться с главой Кремля, "чтобы спасти жизнь".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Смотрите также У Путина есть несколько причин не лететь на переговоры в Стамбул: у диктатора есть два страха